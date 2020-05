“SPERO CHE QUESTO PORTI UN PO’ DI LUCE, ANCHE SE È SOLO IN BIANCO E NERO” - BANKSY OMAGGIA MEDICI E INFERMIERI, NUOVI SUPEREROI NELLA LOTTA AL COVID, CON UN’OPERA APPESA VICINO AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI SOUTHAMPTON – “GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE STATE FACENDO”

Lo street artist di Bristol ha pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram. Il titolo è «Game changer». Questo tributo ai medici e agli infermieri del servizio sanitario britannico è stato appeso vicino al pronto soccorso dell’ospedale di Southampton. La BBC riporta anche una dedica: «Thanks for all you’re doing. I hope this brightens the place up a bit, even if its only black and white», «Grazie per tutto quello che state facendo. Spero che questo porti un po’ di luce, anche se è solo in bianco e nero».

In poche ore sono più di un milione i like per l’opera di Banksy che continua a raccontare la pandemia dove aver chiuso i suoi topi in bagno, a rappresentare la sua quarantena con smart working insopportabile alla moglie. Decine anche i commenti. C’è chi ringrazia e chi ricorda che gli infermieri dovrebbero essere pagati di più. C’è anche chi vorrebbe copie dell’opera per darle a tutti i medici come forma di ringraziamento.

L’opera resterà a Southampton fino all’autunno per poi essere venduta all’asta. Il ricavato andrà al servizio servizio sanitario nazionale britannico. Paula Head, amministratore delegato dell’University Hospital Southampton NHS Foundation Trust ha detto: «Il nostro ospedale è stato colpito dalla perdita di tante membri dello staff e amici. Il fatto che Banksy abbia scelto noi per omaggiare il contributo del servizio sanitario per noi è un grande onore».

