MA VAFFAN-KOONS! – L’ARTISTA AMERICANO È STATO CONDANNATO IN FRANCIA PER AVER COPIATO UNA FOTO D’AUTORE PER LA SUA SCULTURA “NAKED” – LA SUA SOCIETÀ DOVRÀ PAGARE 20MILA EURO DI DANNI MORALI AL FOTOGRAFO JEAN-FRANCOIS BAURET – ALTRI 4MILA LI DOVRÀ SGANCIARE DI TASCA PER AVER POSTATO L’IMMAGINE SUL SUO SITO. È LA TERZA CONDANNA SIMILE PER L’EX MARITO DI CICCIOLINA – NEL 2008 UN ESEMPLARE DELLA SCULTURA ERA STATO VENDUTO PER… – VIDEO