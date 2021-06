MAREMMA IMPESTATA D’ARTE! DALLA TORRE DI TALAMONACCIO AL VIA, CON L’INSTALLAZIONE “INNO AL SOLE” DI MANDALAKI, LA TERZA EDIZIONE DI “HYPERMAREMMA”, “IL PIU’ IMPORTANTE PROGETTO DI ARTE DIFFUSA IN ITALIA” – LE OPERE, GLI ARTISTI E I LUOGHI COINVOLTI DALLA MANIFESTAZIONE – DA RUTELLI AL NUMERO 1 DI MERCEDES-ITALIA RADEK JELINEK FINO ALLA DESIGNER E DJ VALENTINA NERVI, NIPOTE DELL’ARCHITETTO PIER LUIGI: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE...

Federica Manzitti per il Corriere della Sera – Roma

hypermaremma inno al sole

La Maremma suggerisce nuovi orizzonti. Ha preso il via la terza edizione di «HyperMaremma» la manifestazione che veste alcuni luoghi iconici della regione compresa tra nord Lazio e sud Toscana con interventi artistici e musicali.

Nata da un' idea di Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Massimo Mininni e Matteo d' Aloja a cui si è aggiunto Lorenzo Bassetti, quest' anno «HyperMaremma» è partita dalla Torre di Talamonaccio, aperta e visitabile in via straordinaria fino a mercoledì (ore 19-22). Hymn to the sun è il titolo che lo studio Mandalaki ha dato all' installazione che trasfigura attraverso la luce, i colori, alcuni dispositivi ottici ed elementi metallici, la torre quattrocentesca a picco sul mare ora abitazione privata.

Visibile al pubblico fino al 27 giugno (dalle ore 19 a mezzanotte) il progetto è ispirato ai fenomeni naturali del tramonto e della rifrazione della luce del sole, reinterpretandoli attraverso «Halo Project», un dispositivo brevettato che fa della proiezione luminosa un segno grafico rimandando ai processi cognitivi umani.

lorenzo bassetti, francesco giansi

L' edizione 2021 di «HyperMaremma» procederà con altre opere site specific in diversi siti del territorio, da Vulci ai vigneti di Scansano, dalla laguna di Orbetello con il suo antico mulino spagnolo, all' oasi Wwf di Burano, fino alla ex stazione di servizio sull' Aurelia tra Ansedonia e Capalbio, ora sede della ditta Fratelli Corso, che fungerà da punto informativo di tutta la manifestazione.

valentina nervi designer e dj nipote di pier luigi nervi

Tanti e diversi gli artisti coinvolti: Emiliano Maggi, Mario Airò, Massimo Uberti. E tra le artiste Moira Ricci che presenterà Trebbia/Astronave (dal 15 luglio) una scultura per la cui realizzazione ha coinvolto una trentina di agricoltori delle terre tra Fonteblanda, San Donato e Collecchio raccontando quanto definitivo sia il processo di allontanamento dell' uomo dalla terra, Gaia De Megni con la performance L' Eroe , immersa nella natura maremmana, mentre è di Michela de Mattei Sinfonia per orci dove terrecotte forgiate per lo spazio delle Terme di Vulci suonano per gli spettatori come musicisti di monti sommersi.

camilla alibrandi 9

Fino al 30 settembre. Info: www.hypermaremma.com.

