Michele Serra per “la Repubblica”

la banana di cattelan

La banana di Cattelan fa discutere mezzo mondo e dunque centra il suo bersaglio: che è far discutere. Non per niente si chiama arte concettuale. Il suo contrario, in casuale eppure micidiale coincidenza, sono le renne che Banksy ha dipinto a Birmingham sul muro che sovrasta la panchina di un senzatetto, e sembrano sollevarlo in volo come Santa Claus. È un' arte poco intellettuale, molto emotiva, riflette in maniera quasi didascalica il potere che il segno esercita sul nostro sguardo: guardate qui, non lo vedete che anche un reietto può salire in cielo? Banksy può capirlo anche un bambino di cinque anni.

Cattelan necessita della mediazione del critico del New York Times, sceso in campo per spiegarlo e per difenderlo. Rispetto e ammiro Cattelan, ma preferisco Banksy. Con il passare degli anni sento un bisogno di ingenuità che non avevo previsto. La complessità è il brodo culturale nel quale la mia generazione è cresciuta, non lo rinnego e anzi mi sento debitore.

banksy imbrattato a birmingham 9

Ma quando una semplificazione è illuminante, quando tocca il cuore senza dovere prima percorrere i labirinti del cervello, mi sento leggero come le renne di Banksy. La frase evangelica "gli ultimi saranno i primi" è tra le più ingannatrici mai pronunciate (quasi come "la giustizia è uguale per tutti"). Ma se un artista riesce a dipingerla su un muro, quella frase, a darle forma e slancio, a farci vedere con i nostri occhi l' ultimo che davvero diventa primo, il suo inganno è benedetto.

