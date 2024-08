È MORTA ALL’ETÀ DI 87 ANNI, A BEVERLY HILLS, PEGGY MOFFITT, LA PRIMA DONNA A POSARE IN TOPLESS SU UN GIORNALE FEMMINILE – ERA IL 1964 E LA MODELLA E ATTRICE AMERICANA VENNE RITRATTA SULLA RIVISTA “WOMEN’S WEAR DAILY” CON INDOSSO UN “MONOKINI”: UN COSTUME DA BAGNO COMPOSTO SOLO DA MUTANDINE – QUELL’IMMAGINE, SCATTATA DAL MARITO, WILLIAM CLAXTON, DIVENNE UN CULT E IL MONDO NON FU PIÙ LO STESSO…

Estratto dell’articolo di Selene Oliva per www.vogue.it

Oggi un post su Instagram senza reggiseno non è una novità. Basta una “stellina” o un “cuoricino” per coprire i capezzoli e la fotografia diventa simbolo dell'estate. Eppure Peggy Moffitt - morta a Beverly Hills all'età di 87 anni dopo una lunga malattia - è stata la prima donna in topless su un giornale femminile.

All'epoca destò scalpore. È il giugno 1964 (esattamente 60 anni fa) quando viene ritratta sulla rivista Women’s Wear Daily con indosso il monokini, ovvero il costume da bagno composto solo dalla parte inferiore che lascia il seno in vista, disegnato da Rudi Gernreich. Lo scatto è del fotografo e marito William Claxton. […]

Sebbene la fotografia in topless abbia caratterizzato gran parte della sua vita, è stato solo un momento di una lunga carriera nella moda, durante la quale ha promosso la libertà di movimento nell'abbigliamento in un'epoca in cui le donne si battevano per una maggiore libertà sociale e politica.

[…] Se Rudi Gernreich, outsider della moda americana degli anni 60, ha inventato il topless, i leggings e l'unisex, Peggy Moffitt ha avuto la capacità di interpretare questa nuova rivoluzione […].

D'altronde lei, era un ‘artista. "Mi sono formata come attrice, ballerina e artista di teatro, ho nozioni di illuminazioni e design - ha raccontato a Vogue Italia per l’intervista pubblicata sul numero di Settembre del 2014.

Prima ancora di diventare modella icona negli anni 60, Peggy è stata attrice: accreditata per la prima volta in un film nel 1958, in occasione del musical Senior Prom, l’anno successivo ottiene un piccolo ruolo nel film di guerra Battle Flame e poi in Girls Town, prodotta dalla Metro-Goldwyn-Mayer, o Blow Up nel 1966.

Ma forse, il suo destino come donna icona, a partire dalla moda ,era già stato scritto. Moffitt incontra per la prima volta Rudi quando è al liceo, nel 1954, mentre lavora alla boutique di abbigliamento Jax a Beverly Hills.

"Si legarono subito e avevano molto in comune - ha detto suo figlio - Si avvicinavano all'arte e al design in modo simile e avevano un grande apprezzamento per la danza e l'umorismo nel design... Uno dei tanti esempi è stato quando Rudi vinse il suo primo Coty Award, indossò un tailleur da donna che lui aveva disegnato con un risvolto a scialle e un risvolto a lancia. All'epoca, pensò che fosse esilarante. E Rudi si divertì anche a guardarla esibirsi".

Anche il suo beauty look esprime tutto questo. È estremo e nuovo, nulla si è mai visto prima: diventa famosa per le ciglia finte lunghissime, sottolineato anche dal trucco occhi particolarmente marcato, ispirato al teatro kabuki, mentre il suo taglio, ideato da Vidal Sassoon, e diventato famoso come il "punto cinque”. Una scelta estetica che sottolinea quel principio maigrittiano che se c'è un'immagine allora esiste. E noi, aggiungiamo, per sempre.

