NEL NOME DEL PADRE, DEL DITO E DELLO SPIRITO – MAURIZIO CATTELAN ALZA IL GOMITO E INSIEME AGLI AMICI CHARLEY VEZZA E PAOLO DALLA MORA INVENTA “SGRAPPA”, "GRAPPA D’AUTORE FATTA A MANO. ANZI, COL DITO": ALL’INTERNO DELLA BOTTIGLIA TRONEGGIA, IN MARMO BIANCO, IL BEFFARDO "VAFFA" DI CATTELAN CHE È ESPOSTO DAL 2010 AL CENTRO DI PIAZZA DEGLI AFFARI, A MILANO, DI FRONTE ALLA SEDE DELLA BORSA

Da www.artemagazine.it

Opera di design, opera d’arte, oppure semplicemente idea regalo per il Natale? Sgrappa è il nuovo prodotto nato dalla creatività di Maurizio Cattelan, ma soprattutto come “una sfida tra amici”, visto che nel progetto sono coinvolti, appunto, amici dell’artista, come Charley Vezza, Global Creative Orchestrator del brand di design Gufram e Paolo Dalla Mora, direttore marketing di Moschino e imprenditore degli spirits.

Irriverente tanto quanto il suo creatore, Sgrappa è un prodotto estremamente curato, dal sito allo slogan che lo accompagna, fino ovviamente alla bottiglia, una fiaschietta al cui interno troneggia, in marmo bianco, il ben noto dito medio di Cattelan, di cui il più celebre esemplare è esposto dal 2010 al centro di piazza degli Affari, a Milano, di fronte alla sede della Borsa.

Sgrappa è una “scusa per ricordare mio padre” - ha spiegato Maurizio Cattelan - “Amava bere grappa e la produceva per sé in casa”. Un prodotto da bere liscio o da mixare, affermato i creatori, che hanno sviluppato il design della bottiglia ispirandosi al vecchio fiasco di vino per trasformarlo in un oggetto iconico.

Ma tutto il concept del prodotto è comunque racchiuso in quello slogan che si legge sul sito: “La grappa d’autore. Fatta a mano, con il dito medio. Nel nome del padre, del dito e dello spirito”.

