NON CESSO DI CHIEDERMI: CHI HA RUBATO IL WATER D’ORO DI CATTELAN? IL FURTO RESTA AVVOLTO NEL MISTERO: RILASCIATO IERI MATTINA IL 66ENNE ARRESTATO – TRA I CRITICI L’IPOTESI CHE SI TRATTI UNA PERFORMANCE ORCHESTRATA DALL’ARTISTA CHE SMENTISCE: "UN COLPO CINEMATOGRAFICO MA NON C'E' IL MIO ZAMPINO" - E SI RIVOLGE AI LADRI: "FATEMI SAPERE COME E’ FARE PIPI’ SULL’ORO…" -LE FOTO DEL PARTY DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Irene Soave per il Corriere della Sera

silence! the opening maurizio cattelan 01 ph alex amoros

È stato rilasciato ieri mattina l' uomo di 66 anni che era stato arrestato per il furto di America , l' opera di Maurizio Cattelan esposta nella residenza natale di Churchill, e rubata nella notte fra venerdì e sabato in circostanze misteriose. Misteriosa è anche l' identità dell' uomo, ora a piede libero; la polizia di Thames Valley non ci rivela altro, e si trincerano dietro «indagini in corso» anche i curatori e i proprietari della struttura - eredi Churchill, la famiglia possiede il palazzo da tre secoli - che scrivono solo che «quando esponi le opere d' arte migliori del mondo, ti prendi un rischio. Quasi sempre ne vale la pena, e lo diciamo anche oggi. Speriamo che il nostro caro amico Maurizio guadagni immortalità da questo gesto».

installation view, america, 2016, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation

Fine. Questo, per ora, è quanto si sa del destino di America , così si intitola il wc di oro massiccio, 103 chili, valore 5 milioni, sparito venerdì notte. Dall' entourage dell' artista trapela solo che «il furto, contrariamente a quanto era sembrato subito, è stato rapido: i ladri hanno sfondato il cancello, divelto il wc, che era installato e funzionante, lo hanno lanciato dalla finestra e sono ripartiti. Entrando sono inciampati in un' altra opera, Victory Is Not an Option , una croce di bandiere britanniche nel cortile del palazzo».

«Forse i veri artisti sono loro», commenta ironico Maurizio Cattelan. «Ho sempre amato i film di ladri, ed eccomi, mi ci trovo in mezzo». Sembra tutto davvero un film. O una performance artistica, magari orchestrata dallo stesso Cattelan: sembrano di questo avviso vari critici, a partire dal recensore del Guardian che già prima del furto ribattezzava Cattelan «il burlone dell' arte italiana», e che in un articolo definisce il furto del wc «la perfetta punchline di uno scherzo a 18 carati».

silence! the opening maurizio cattelan marica pellegrinelli charley vezza ph alex amoros

Anche Vincenzo Trione, critico del Corriere , si dice prima «intrigato dal gioco di realtà e finzione» e poi elenca i precedenti nella carriera di Cattelan che farebbero pensare a uno scherzo: la laurea conferitagli in Sociologia a Trento, che andò a discutere con le mani ingessate; il premio dell' Accademia di Bologna, che fece ritirare da due comici tv; e poi la rapina a una galleria di Amsterdam nel 1996, l' opera che gli fu commissionata nel 1990 e che non consegnò mai, denunciandone invece il furto.

installation view, him, 2001, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation

Lui nega esplicitamente: «È così cinematografica, come mossa, che capisco che qualcuno possa pensare che c' è il mio zampino: ma no. Ai ladri faccio un appello: sono 103 chili d' oro, ma non la fondano. Piuttosto se la installino in casa. E mi scrivano, per farmi sapere com' è fare pipì sull' oro...».

installation view, novecento, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation silence! the opening ritrattista ph alex amoros installation view, victory is not an option, 2019, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation silence! the opening 01 ph alex amoros installation view, la nona ora, 1999, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation installation view, untitled, 2000, lessico familiare, 1989, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation silence! the opening 02 ph alex amoros silence! the opening 04 ph alex amoros silence! the opening 03 ph alex amoros silence! the opening paride vitale ph alex amoros silence! the opening paola manfrin ph alex amoros silence! the opening umberta beretta ph alex amoros silence! the opening antonio carbonaro ph alex amoros silence! the opening charley vezza paolo dalla mora ph alex amoros silence! the opening paolo dalla mora ph alex amoros silence! the opening germano celant ph alex amoros silence! the opening job smeets ph alex amoros silence! the opening marchese e marchesa di blandford george e camilla spencer churchill silence! the opening maurizio cattelan ph alex amoros silence! the opening maurizio cattelan umberta beretta ilenia durazzi ph alex amoros silence! the opening maurizio cattelan e grafologo 01 ph alex amoros silence! the opening maurizio cattelan e grafologo 02 ph alex amoros silence! the opening principe nikolaos di grecia contessa di mornington jemma wellesley ph alex amoros silence! the opening vrinda ferrari rebecca sharkey ph alex amoros