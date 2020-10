ORMAI NON SERVE NEMMENO PIÙ CHE L’ACCUSA SIA VERIFICATA - IL MUSEO GUGGENHEIM HA ANNUNCIATO CHE IL CAPO CURATORE NANCY SPECTOR LASCERÀ IL MUSEO DOPO 34 ANNI ANCHE SE UN'INDAGINE INDIPENDENTE HA SMONTATO LE ACCUSE DI RAZZISMO LANCIATE DA CHAEDRIA LABOUVIER, CURATORE OSPITE DELLA MOSTRA "BASQUIAT’S DEFACEMENT: THE UNTOLD STORY" – A LUGLIO SPECTOR SI ERA MESSA IN ASPETTATIVA, MA ADESSO…

Il Museo Guggenheim ha annunciato che il capo curatore Nancy Spector lascerà il museo dopo 34 anni anche se un'indagine indipendente ha dimostrato che non si è comportata in modo razzista con Chaedria LaBouvier, curatore ospite della mostra "Basquiat’s Defacement: The Untold Story".

L'annuncio non ha fatto molta chiarezza sulla disputa durata mesi e iniziata a giugno quando LaBouvier ha presentato un reclamo, denunciando anche sui social il comportamento razzista di Spector e altri del museo. «Lavorare al Guggenheim con Nancy Spector e altri è stata l'esperienza professionale più razzista della mia vita» ha scritto LaBouvier su Twitter.

LaBouvier è stata la prima curatrice nera a organizzare una mostra al museo con "Basquiat’s Defacement: The Untold Story". Dopo le sue accuse, il Guggenheim ha assunto lo studio legale Kramer Levin per esaminare più di 15.000 documenti e fare interviste con gli attuali ed ex dipendenti del museo di tutti i dipartimenti, nonché con altre persone affiliate al museo. L'indagine non ha trovato prove che LaBouvier fosse stata “soggetta a trattamento avverso sulla base della sua razza".

LaBouvier in un tweet ha scritto di non aver partecipato alle indagini e di non essere stata intervistata. Ma il Guggenheim ha ribattuto: «Sappiamo che gli investigatori hanno contattato la signora LaBouvier più volte, ma lei non ha risposto alle loro richieste di intervista».

Spector è andata in congedo all'inizio di luglio e ora sta "lasciando definitivamente la Fondazione Guggenheim": «Sono così contenta che il Consiglio della fondazione abbia portato avanti un'indagine indipendente che ha esaminato i fatti confermando ciò che sapevo dall'inizio, ovvero che non ho trattato in modo razzista il curatore ospite della "Defacement di Basquiat: The Untold Story".

