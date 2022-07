22 lug 2022 18:09

LE PAGLIACCIATE DEGLI AMBIENTALISTI - PROTESTA DI 3 ATTIVISTI AGLI UFFIZI DI FIRENZE: SI INCOLLANO LE MANI AL VETRO CHE PROTEGGE LA PRIMAVERA DI BOTTICELLI E ESPONGONO UNO STRISCIONE RIPORTANTE LA SCRITTA "ULTIMA GENERAZIONE NO GAS NO CARBONE" - PER FORTUNA NON CI SONO STATI DANNI AL CELEBRE DIPINTO PROPRIO PER LA PRESENZA DEL VETRO SPECIALE INSTALLATO ANNI FA - VIDEO