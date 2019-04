E POI CI LAMENTIAMO CHE I TURISTI NON VENGONO PIU’ IN ITALIA - DALLA CAPPELLA SISTINA FINO ALLA PINACOTECA DI BRERA E AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO: ECCO L’ELENCO DI MUSEI E MONUMENTI CHE NON SARANNO VISITABILI IL PRIMO MAGGIO - UNA VERA SERRATA NONOSTANTE OTTO MILIONI DI PERSONE IN VACANZA E L'ASSALTO DEGLI STRANIERI AI LUOGHI D' ARTE...

Miriam Romano per “Libero quotidiano”

Non tutti i monumenti e i musei più apprezzati in Italia saranno visitabili il primo maggio. Alcuni, tra i più celebri oltretutto, caleranno il sipario a cittadini e turisti. Le porte saranno sbarrate col chiavistello e i capolavori dei maestri d' arte rimarranno celati al pubblico per tutta la giornata. Senza spiragli di orari ridotti o chiusure anticipate, nessuna eccezione di sorta o deroga per pochi eletti. Un peccato per chi sogna proprio domani, giorno di pausa dal lavoro, di farci una capatina, anche veloce. Staremo a vedere se le grandi città d' arte, decapitate dei musei più visitati, collezioneranno lo stesso, domani, il solito sciame di turisti.

La mappa delle grandi chiusure della festa dei lavoratori, non può che cominciare da Milano. La città meneghina sarà orfana della Pinacoteca di Brera, sede museale tra le più visitate. E dire che la galleria di arte antica e moderna, tra le più vaste di Milano coi suoi 24000 metri quadrati di superficie, le sue opere celebri, lo scorso anno aveva tentato un' apertura straordinaria proprio il primo maggio. Solo la mattina, fino alle 14, e aveva registrato parecchi incassi. Ma quest' anno è un' altra storia: battenti serrati, non ci sarà modo di dare una sbirciatina, neanche di sfuggita, ai capolavori. Sigillati dietro le porte del celebre palazzo meneghino rimarranno la Pala di Piero della Francesca e il Cristo Morto di Andrea Mantegna.

Stessa sorte toccherà al Castello Sforzesco, simbolo di Milano e della sua storia, che rimarrà chiuso il primo maggio. Tanto che una visita alla città, senza un giro nelle stanze antiche della fortificazione, è una visita monca. Non solo per la Pietà Rondanini, ultima grande opera incompiuta di Michelangelo, la Sala delle Asse affrescata con le decorazioni di Leonardo da Vinci o la Sala della Balla con gli arazzi di Bramantino, che già di per sé potrebbero bastare per giustificare una visita di qualche ora ad uno dei più grandi castelli d' Europa, ma anche per Il Gonfalone di Milano, la rappresentazione raffinata di Sant' Ambrogio, patrono della città.

palazzo reale Ma per Milano sarà una chiusura a larga scala, perché molti altri musei e monumenti non apriranno le porte ai visitatori. Con l' eccezione delle vetrine di Palazzo Rele, Pac, Museo del Novecento e Mudec. Una scelta che non strizza di certo gli occhi ai grossi incassi, dato che proprio durante le ultime feste di Natale, i musei milanesi avevano ottenuto grossi boom di presenze.

Si sa, in vacanza si è tutti più propensi a passare qualche ora al museo per rifarsi gli occhi con quadri, statue e dipinti. Se Torino e Venezia, invece, terranno i cancelli aperti ai turisti, bisogna scendere giù a Roma per trovare la porta di ingresso di celebri musei sbarrata. A Firenze, infatti, quest' anno la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti resteranno aperti. Già ci immaginiamo i chilometri di coda all' ingresso.

la capitale La sfilza dei musei chiusi il primo maggio nella capitale del paese è bella lunga. Pochi celebri monumenti faranno eccezione a Roma. Il Colosseo, per esempio, sarà visitabile, come anche Castel Sant' Angelo. Ma non sarà così per Palazzo del Quirinale, Palazzo Madama e Palazzo di Montecitorio, che non apriranno le porte al pubblico per tutta la giornata. Per non parlare dei Musei Vaticani, tra le mete più ambite non solo per motivazioni di fede, ma anche per gli amatori di arte e cultura. Tanto da essere tra i primi cinque musei più visitati al mondo. Chiusura che farà mettere il broncio a molti.

Con i Musei Vaticani, chiude la saracinesca pure della Cappella Sistina, che decorata con gli unici affreschi di Michelangelo Buonarroti non ha bisogno di presentazioni per la fama raggiunta in tutto il mondo.

A seguire, a Roma, rimarranno chiusi il primo maggio pure la Casa della Memoria e della Storia, il Museo Mario Praz, il Museo della via Ostiense Porta San Paolo e il Museo Maxxi. E pure il Pantheon, edificio della Roma antica, nel rione Pigna, tempio dedicato alla divinità del passato, non tirerà su la serranda domani. E così la sua cupola, tra le più grandi al mondo, non potrà essere oggetto degli sguardi ammaliati dei visitatori.

Nell' elenco delle grandi chiusure del capoluogo del Lazio, pure Villa Farnesina Chigi, Domus Romane di Palazzo Valentini, Technotown e Casina di Raffaello.

Non solo, anche in tutti i musei civici di Roma saranno chiusi: dai Musei Capitolini al Museo dell' Ara Pacis, dal Museo Napoleonico al Museo di Roma in Trastevere.

Più giù a Napoli, se Castel Sant' Elmo, Certosa, Maschio Angioino, e il grande Museo di Capodimonte, spalancheranno le porte ai visitatori, seppure con orari ridotti per consentire riposo ai dipendenti, il Palazzo Reale di piazza Plebiscito e il Complesso monumentale dei Girolamini domani chiuderanno i battenti tutto il giorno.

