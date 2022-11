PRENDI L’ARTE E… METTILA IN SICUREZZA - L’ART BASEL MIAMI SARÀ PIÙ BLINDATO CHE MAI: L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO LE STA PENSANDO TUTTE PER METTERE IN SICUREZZA LE OPERE E I RICCASTRI CHE SVACANZERANNO IN CITTÀ PER PARTECIPARE ALL’ANNUALE ORGIA D'ARTE CONTEMPORANEA – LA PREOCCUPAZIONE MAGGIORE È PER GLI ATTIVISTI DI “JUST STOP OIL”: FINO AD ADESSO HANNO COLPITO IN MUSEI DOVE LE OPERE SONO SOTTO VETRO. MA NON È COSÌ ALL’ART BASEL…

ART BASEL MIAMI BEACH

L’Art Basel Miami sarà più blindato che mai. L’organizzazione dell’evento le sta pensando tutte per mettere in sicurezza le opere e i riccastri che svacanzeranno in città per partecipare all’annuale orgia di arte contemporanea al Miami Beach Convention Center.

Dopo lo stop del 2020 e lo spettacolo “criptocentrico” del 2021 (in cui molte persone hanno preso il COVID), l'edizione 2022 della fiera sarà la più grande di sempre, con 283 gallerie partecipanti per commemorare i 20 anni della fiera a Miami Beach.

art basel in miami beach 2015

«Come sempre, la massima priorità di Art Basel è la salute e la sicurezza di tutti i nostri ospiti, espositori e personale, nonché la sicurezza delle opere d'arte - ha detto a The Daily Beast un portavoce di Art Basel – Stiamo mettendo in atto misure di sicurezza stringenti a Miami Beach e cibo e bevande esterne non saranno ammesse all'interno dei locali della fiera. Inoltre, stiamo conducendo briefing mirati con il nostro personale di sicurezza per garantire che il protocollo di sicurezza sia sempre rispettato».

«Il dipartimento di polizia di Miami è pronto ad organizzare una Miami Art Week 2022 ha dichiarato il Miami PD – Ci sarà una presenza di polizia sufficiente durante tutti gli eventi che fanno parte di Art Basel».

felice limosami art basel miami

Daniel Manning, CEO di USPA Nationwide Security, società che si occupa di servizi di vigilanza a Miami, supervisionerà a due grandi eventi: «Probabilmente avremo da 22 a 25 guardie. Penso che la preoccupazione più grande, come la maggior parte degli altri eventi, sia trovarsi in uno spazio ristretto pieno di così tante persone».

Sebbene i membri di “Just Stop Oil” non siano ancora apparsi in America, Art Basel Miami sembra un obiettivo ovvio. E, a differenza delle opere d'arte nei musei, dove i manifestanti hanno finora concentrato la loro attenzione, l'arte in vendita in mostra a Miami non è generalmente protetta dal vetro.

art basel miami

«Attualmente i sostenitori di Just Stop Oil non hanno in programma di partecipare» ha detto l'organizzazione a The Daily Beast. Tuttavia, coloro che si occupano di sicurezza si dicono pronti a fermarli.

