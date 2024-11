PRENDI L’ARTE E METTILA ALL’ASTA - STEVE LAZARIDES, STORICO AGENTE DI BANKSY, PASSA ALL'INCASSO: DOPO DIECI ANNI AL FIANCO DELLO STREET ARTIST, HA MESSO ALL’INCANTO A LOS ANGELES LA STRAGRANDE PARTE DEI PEZZI DELLA SUA COLLEZIONE, RIUSCENDO A METTERSI IN TASCA 1,4 MILIONI DI DOLLARI – TRA I PEZZI VENDUTI AL PREZZO PIÙ ALTO, C’È UNA STAMPA ORIGINALE DI “GIRL WITH BALLOON” (104MILA DOLLARI) E “HOODED FIGURE” CHE HA RAGGIUNTO I 78MILA DOLLARI – LAZARIDES SI È LIBERATO DELLA SUA COLLEZIONE PERCHÉ…

Dagotraduzione dell'articolo di Verity Babbs per www.artnet.com

Il fotografo e artista Steve Lazarides, noto per il suo rapporto di lavoro decennale con Banksy, ha venduto la maggior parte della sua vasta collezione di stampe e pezzi originali dello street artist. L'asta, chiamata "Under Duress: the Banksy Collection of Steve Lazarides" , che si è tenuta il 31 ottobre, presso la casa d'aste Julien's Auctions di Los Angeles, avrebbe dovuto fruttare a Lazarides oltre un milione di dollari. Alla fine, questa cifra si è avvicinata a 1,4 milioni di dollari.

Tra i lotti più cari c'era una stampa di prova originale di Girl with Balloon di Banksy, venduta per 104.000 dollari (stima originale $ 60.000).

Hooded Figure è stato venduto a 78.000 dollari, quasi raddoppiando la sua stima di 40.000 dollari.

La decisione di vendere la gigantesca collezione di opere d'arte e cimeli associati allo street artist (ben 173 lotti) è arrivata in un momento in cui Lazarides, ex manager e agente di Banksy, voleva concentrarsi sulla sua carriera artistica e tornare alla fotografia. «Questa è stata una parte importante della mia vita negli ultimi 25 anni, che lavorassi con lui o meno - ha detto Lazarides al Guardian in un'intervista pubblicata il 31 ottobre. - Voglio tornare a concentrarmi di nuovo sullo scattare fotografie».

Riguardo al suo ruolo nel successo della leggenda della street art, Lazarides l’ha attribuita alla supervisione degli aspetti commerciali del mondo dell'arte che Banksy trovava poco interessanti: «Penso che abbia sempre perseguito la sua arte come arte. Le vendite erano davvero solo una parte secondaria di ciò che stava facendo. Quindi non ne ha mai avuto alcun interesse. È come se la parte delle vendite dipendesse davvero dal mio lavoro».

Lazarides ha incontrato Banksy per la prima volta a Bristol nel 1997, quando gli fu assegnato di intervistare l'artista per la rivista Sleazenation, pubblicata mensilmente tra il 1999 e il 2003. I due si trovarono subito bene e lui divenne l'agente e il gallerista dell'artista anonimo. Nel 2019, Lazarides pubblicò un libro con le sue fotografie dietro le quinte della vita con Banksy, intitolato “Banksy Captured”. […]

Il rapporto tra i due è cambiato quando Lazarides, che lavorava come commerciante e promotore, ha iniziato a concentrarsi su altri artisti. «Banksy è un lavoro a tempo pieno e io volevo prendermi cura di altri artisti, così lui ha fatto la sua strada e io la mia» ha raccontato. Descrisse che la commercializzazione delle opere di Banksy era «il problema dell'intero mondo dell'arte in quel momento» e che Banksy «non ci si è mai dedicato per soldi. Non sapevamo nemmeno che si potessero fare soldi».

«Ho conservato un paio di pezzi che erano diretti a me, come biglietti incazzati che trovavo attaccati allo schermo del computer la mattina con del nastro adesivo - ha detto - Non ho bisogno di 1.000 stampe per dimostrare di aver lavorato con Banksy».

Una bozza di stampa originale di “Love Is In The Air” (noto anche come Flower Thrower), una delle immagini più riconoscibili di Banksy, è stata venduta per 45.500 dollari. Altre vendite degne di nota includono uno stencil originale tagliato a mano con il nome di Banksy, venduto per 58.500 dollari, e una serie di schizzi originali eseguiti da Banksy su una busta Paparazzi Rat", venduti per 52.000 dollari.

