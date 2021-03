11 mar 2021 18:57

QUANTO SARESTE DISPOSTI A SGANCIARE PER UN'OPERA D’ARTE DIGITALE? SAPPIATE CHE NEL MONDO C’È QUALCUNO CHE HA STACCATO UN ASSEGNO DA 69,3 MILIONI DI DOLLARI PER AGGIUDICARSI ALL’ASTA DI CHRISTIE’S “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” DEL “NET ARTIST” BEEPLE: SI TRATTA DI UN FILE REALIZZATO CON UN COLLAGE DI IMMAGINI LA CUI AUTENTICITÀ VIENE GARANTITA DA… - VIDEO