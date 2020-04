SI FA PRESTO A DIRE ''RIAPRIAMO I RISTORANTI'': ECCO COME UN ASINTOMATICO HA CONTAGIATO 9 PERSONE AL SUO TAVOLO E IN QUELLI VICINI. TUTTA COLPA DELL'ARIA CONDIZIONATA - UNO STUDIO CINESE RACCONTA COSA È SUCCESSO IN UN RISTORANTE DI GUANGZHOU A GENNAIO: NON BASTA LA DISTANZA TRA LE PERSONE, SERVE ANCHE UN ADEGUATO SISTEMA DI AREAZIONE. QUANTI ESERCENTI ITALIANI SAREBBERO PRONTI? (SPOILER: QUASI ZERO)