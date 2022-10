ROMA NON SI MERITA NIENTE – L’OPERA DI JAGO “IN FLAGELLA PARATUS SUM”, LA STATUA DI UN PROFUGO POSTA SU PONTE SANT’ANGELO, È STATA VANDALIZZATA E RIDOTTA IN PEZZI. LA POLIZIA ALLA FINE L’HA RIMOSSA – L’ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE: “VISTO IL TITOLO SAPEVO SAREPPE SUCCESSO, MA MI DISPIACE PER ROMA. EVIDENTEMENTE QUALCUNO NON HA GRADITO IL MESSAGGIO” – VIDEO

Marina de Ghantuz Cubbe per www.repubblica.it

la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo

Un'opera di Jago, scultore di fama internazionale, è stata vandalizzata e ridotta in pezzi, tanto che la polizia l'ha rimossa da ponte Sant'Angelo. Si chiama "Sono pronto al flagello" e rappresenta un naufrago disteso su un fianco: "Visto il titolo sapevo sarebbe successo - commenta tra l'ironico e l'amareggiato l'artista - mi dispiace per Roma però".

"Evidentemente qualcuno non ha gradito il messaggio", aggiunge Tommaso Zijno, assistente dello scultore. La statua in marmo italiano, oltre ad essere un'opera d'arte, ha infatti un alto valore simbolico: prima di arrivare nel cuore di Roma ha viaggiato sulla nave dell'Ong Sos Mediterranee insieme all'equipaggio e alle persone salvate dal mare.

la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo

Un viaggio da Marsiglia a Siracusa dove è stata recuperata e portata allo Stadio Olimpico in collaborazione con Sport e Salute e Lega serie A per lanciare un messaggio contro il razzismo. Infine, una volta ricevuti i permessi dal Comune di Roma, è stata collocata nel mezzo di Ponte Sant'Angelo dove doveva rimanere fino al 5 novembre.

jago

Ma gli atti di vandalismo si sono succeduti uno dietro l'altro: è stata spostata, alcune parti come una mano e un piede sono state rotte. Fino all'altro ieri quando l'opera non c'era più e sembra sia stata scaraventata dal ponte, finita non si sa dove. Su questo sfregio a un'opera artistica (e al suo messaggio), ora indagano le forze dell'ordine che questa mattina hanno portato via la statua.

jago foto di bacco (7)

"Adesso l'obiettivo è ripristinarla e riportarla sotto Castel Sant'Angelo in accordo con il primo municipio" aggiunge Zijno che ricorda anche che la statua, alla fine del suo viaggio, sarà messa all'asta e il ricavato andrà proprio a Sos Mediterranee.

la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo 2 in flagella paratus sum la scultura di jago a ponte sant angelo, roma 5 in flagella paratus sum la scultura di jago a ponte sant angelo, roma 2 in flagella paratus sum la scultura di jago a ponte sant angelo, roma 4 in flagella paratus sum la scultura di jago a ponte sant angelo, roma 1 in flagella paratus sum la scultura di jago a ponte sant angelo, roma 3 la scultura di jago vandalizzata jago foto di bacco (9) scultura di jago (8) jago foto di bacco (6) scultura di jago (9) scultura di jago (11) la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo