8 apr 2020 09:15

L’ARTE DI CENSURARE: RAFFAELLO E LA FORNARINA CENSURATI DA ZUCKERBERG - IL CIRCOLO DEI LETTORI DI MILANO PROMUOVE ONLINE L’INCONTRO DEDICATO AL DIVIN PITTORE. L’IMMAGINE SCELTA È QUELLA DELLA FORNARINA. FACEBOOK HA RISPOSTO CHE L’IMMAGINE NON ERA CONSONA AL SENSO DEL PUDORE PROPRIO DEL SOCIAL E L’HA CENSURATA. PER FORTUNA RAFFAELLO È MORTO E NON HA POTUTO ASSISTERE A QUESTA GROTTESCA SCEMENZA