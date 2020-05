L’ARTE SALVATA DAL WEB - STOP ALLE ASTE E ALLE QUOTAZIONI, LE GALLERIE RESISTONO TRASFERENDO LA LORO ATTIVITÀ ONLINE. INTERNET SI È TROVATO AD ESSERE IMPROVVISAMENTE L'UNICO VERO MARKETPLACE PER L'ARTE E HA RIDEFINITO LO SPAZIO GALLERISTICO, GRAZIE ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME AVANZATE BASATE SULLA REALTÀ VIRTUALE…

Marco Frojo per “Affari & Finanza - la Repubblica”

koons

Mentre le Borse colavano a picco, le quotazioni delle opere d' arte non subivano aggiornamenti, ma per il semplice fatto che le aste e le compravendite erano sospese.

Non c' è alcun dubbio però che anche quadri e sculture, che sono diventati sotto molti aspetti un asset finanziario, avrebbero fatto registrare forti oscillazioni.

Però, così come si stanno riprendendo i corsi azionari, è assai probabile che anche le quotazioni dell' arte possano seguire un andamento analogo e beneficiare degli enormi stimoli di politica monetaria messi in campo dalle principali banche centrali.

Amelia Brankov 2

D' altra parte l' enorme liquidità immessa nel sistema fin dal fallimento di Lehman Brothers (2008) ha contribuito a gonfiare i valori di tutti gli asset, compresi quelli delle opere d' arte, ed è assai probabile che lo stesso accada anche in questa occasione.

Solo quando i quadri torneranno a essere battuti con regolarità e continuità si potrà però fare un primo bilancio degli effetti che il coronavirus ha avuto su questo mercato, che vive di mostre, musei e aste.

Tutti luoghi che sono rimasti chiusi in quasi tutti i Paesi da quando è scoppiata l' emergenza sanitaria. Quel che è certo è che le quotazioni dell' arte vengono da un decennio esaltante, durante il quale, secondo l' indice messo a punto dalla società di consulenza Knight Frank, sono cresciute del 141%, mentre nell' intero 2019 il progresso è stato nell' ordine del 5%.

Amelia Brankov

«Come molti altri settori, anche quello dell' arte è stato investito dalla pandemia e i collezionisti devono mettersi nell' ordine di idee che i suoi effetti non scompariranno molto velocemente - spiega Amelia Brankov, avvocato dello studio Frankfurt Kurnit Klein & Selz Pc a New York specializzato in contenziosi relativi ad opere d' arte - Nelle passate recessioni diversi gallerie hanno chiuso e alcune sono finite in bancarotta. Oggi sono numerose quelle che hanno trasferito la loro attività online, non potendo proseguirla nei punti fisici, ma quanto sia duraturo questo trend è presto per dirlo».

Fatto sta che il web, che fino a pochi mesi fa era usato quasi esclusivamente per comunicare e promuovere, si è trovato ad essere improvvisamente l' unico vero marketplace per l' arte.

koons

Internet ha ridefinito lo spazio galleristico, grazie all' utilizzo di piattaforme avanzate in grado di offrire viewing rooms basate sulla realtà virtuale. È dunque lecito ipotizzare che lo spazio fisico e quello virtuale, in un futuro non troppo distante, saranno molto più interconnessi rispetto al recente passato.