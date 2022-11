L’EX DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE ANNA COLIVA BOCCIA LA PROPOSTA DEL MINISTRO SANGIULIANO DI PROTEGGERE CON I VETRI I QUADRI DALL’IMBRATTAMENTO DEGLI ATTIVISTI DEL CLIMA - "IN MOLTI CASI QUESTO RIMEDIO È DANNOSISSIMO IN QUANTO CREA GRAVI PROBLEMI DI FUNGHI, MUFFE A CAUSA DELLA INELIMINABILE CONDENSA. SE IL VETRO VENISSE INVECE SIGILLATO, I PROBLEMI SAREBBERO ALTRI E PEGGIORI. MA POI PER I DIPINTI DI PIÙ DI DUE METRI COSA FACCIAMO? SI HA IDEA DI CHE SPESSORE DI VETRO SERVIREBBE? E PER LE STATUE? E GLI OGGETTI E GLI ARREDI? E LE PALE D’ALTARE NELLE CHIESE? E PER GLI AFFRESCHI? LA SOLUZIONE E’ INCREMENTARE IL…"

Lettera di Anna Coliva a Dagospia

Caro Dago,

anna coliva foto di bacco

per proteggere i quadri dall’imbrattamento che gli attivisti per il clima usano come eclatante azione dimostrativa, il ministro della Cultura propone di metterci i vetri e si appresta a cercare i fondi necessari. Si tratta di cifre immani perché le opere esposte su tutto il territorio nazionale sono centinaia di migliaia.

Parlare col senno del prima è pericoloso. Prima cioè di aver riflettuto sul fatto che ciò che può sembrare nuovo e sorprendente a chi non ha dimestichezza con certe questioni, per i tecnici di quelle questioni è spesso materia già esaminata, valutata e anche scartata come inutile o, peggio, dannosa.

Se i vetri fossero una soluzione per proteggere i dipinti da questi come da altri attacchi, i più numerosi e bislacchi che nel corso degli anni si sono manifestati, tutti i musei avrebbero già provveduto. Non parlo solo dei nostri ma anche dei grandi musei internazionali, guidati da figure dotate di massima competenza e di sontuosi budget per i quali i costi per tale operazione non sarebbero certo un ostacolo.

GENNARO SANGIULIANO

Le controindicazioni all’uso dei vetri protettivi sono numerose. La prima e più ovvia è quella dei riflessi, ma è molto seria perché i quadri, in fondo, sono fatti per essere visti. Opere di particolare tecnica esecutiva o di particolari dimensioni sarebbero del tutto invisibili a causa dei riflessi provocati dal vetro. Sarebbe quindi un’ipotesi da prendere in considerazione solo nel caso in cui si fosse costretti a scegliere tra visibilità o distruzione. Ma solo in questo caso.

La controindicazione più grave è però quella che riguarda la loro sopravvivenza, perché in molti casi il vetro è dannosissimo in quanto crea gravi problemi di funghi, muffe e gore a causa della ineliminabile condensa. Se il vetro venisse invece sigillato, i problemi sarebbero altri e peggiori.

ANNA COLIVA

Ma poi per i dipinti di più di due metri cosa facciamo? Si ha idea di che spessore di vetro servirebbe? E per le statue? E gli oggetti e gli arredi? E le pale d’altare nelle chiese? E per gli affreschi?

Ammettiamo per ipotesi che passi questa estrema soluzione: tra il tempo per avviarne le procedure (a volte si tratterebbe di decidere quadro per quadro) e quello per portarla a termine, tutti i ghiacciai si saranno già sciolti e gli attivisti non avrebbero più nulla per cui lottare.

Allora è meglio, per non dover recriminare col senno del poi, concentrarci sull’oggi e sui mezzi a disposizione, che sono poi le risorse umane, cioè il personale di custodia. Che non è vero che sia così scarso, soprattutto nei musei che godono dell’autonomia e che sono quelli più visitati, più in vista e quindi più a rischio, ma che hanno anche più risorse economiche e quindi più possibilità di avviare contratti di collaborazioni esterne. Si dovrebbe incrementare questo servizio, magari con società specializzate nella sicurezza e cogliere questa occasione per risolvere finalmente una annosa questione, la separazione tra vigilanza e custodia, perché sono due cose diverse.

Ma qui la palla passa ai sindacati. Auguri!

attiviste per il clima al prado di madrid 6

Anna Coliva

Anna Coliva