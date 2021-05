L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DEL NON ESSERE – MATTEO GARRONE CHE PRENDE IL SOLE IN BOXER, ALESSANDRO BORGHI CHE SI ALLENA AGLI ANELLI, VALERIA SOLARINO CON IL CANE: I PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO CHE NON AVEVANO UNA CEPPA DA FARE DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN SONO I PROTAGONISTI DEGLI SCATTI DI RICCARDO GHILARDI, IN MOSTRA AL “MAXXI” – “CITOFONAVO AGLI ATTORI PER SCAMBIARCI EMOZIONI. EDOARDO LEO SI STAVA FACENDO UNA DOCCIA E…”

Fulvia Caprara per “La Stampa”

MATTEO GARRONE - FOTO DI RICCARDO GHILARDI

Dall'insostenibile pesantezza del non essere. Dall'impossibilità di muoversi, viaggiare, incontrare. Dalla voglia disperata di resistere. Da tutto questo e molto altro, partendo dai volti di chi, per mestiere, sa come trasmettere sentimenti, il fotografo Riccardo Ghilardi ha tratto l'ispirazione di realizzare, nei giorni del primo lockdown, una collezione di scatti in bianco e nero con i protagonisti del cinema italiano: «Mi sono reso conto che erano tutti indaffaratissimi nel cercare qualcosa da fare, nell'occupare la giornata, nel tentare di restare ottimisti».

MARCO GIALLINI CON I FIGLI - FOTO DI RICCARDO GHILARDI

A poco più di un anno dall'incubo dell'isolamento obbligato, con i David di Donatello che stasera vengono consegnati in diretta su Rai 1, si apre al «Maxxi» la mostra fotografica Prove di libertà Il lockdown del cinema italiano: «Nel marzo scorso ho cominciato a girare per Roma - racconta Ghilardi -, passando sotto casa degli attori con cui ho sempre lavorato. Il primo è stato Ale Borghi, che è un amico caro, gli ho citofonato per salutarci e scambiarci emozioni a distanza. Ho scattato la prima fotografia, diversa dai ritratti "comodi" a cui ero abituato».

SABRINA IMPACCIATORE - FOTO DI RICCARDO GHILARDI

Quindi «niente post-produzione, nessun ritocco, attori senza filtri, raccontati così com' erano. Le immagini dicono tutto, Alessandro Borghi si allena alla spalliera, Marco Giallini inveisce contro lo schermo della tv, nel salotto di casa, insieme ai figli, con una batteria in primo piano, Anna Foglietta spicca un grande salto, Jasmine Tinca saluta dalla finestra spalancata, Carolina Crescentini e suo marito Motta si baciano su un ponte desolato, Valeria Solarino siede sui gradini, affiancata dal cane, con il compagno Giovanni Veronesi che legge sullo sfondo, Rocco Papaleo ha un libro aperto sulla pancia, Anna Ferzetti guarda Pierfrancesco Favino che abbraccia la figlia.

VALERIA SOLARINO, GIOVANNI VERONESI E PACO - FOTO DI RICCARDO GHILARDI

L'importante era cogliere naturalezza e intimità: «Sono passato da Edoardo Leo, si stava facendo una doccia, mi ha detto "mi vesto e scendo", gli ho detto "no no, resta così", l'ho fotografato in accappatoio».

Ogni foto ha una didascalia, tranne quella in cui si vede Matteo Garrone che prende il sole in boxer con l'insegna di Dogman alle spalle: «"Ma che ti scrivo?". Aveva ragione».

JASMINE TRINCA - FOTO DI RICCARDO GHILARDI

Un'altra sezione della mostra (organizzata da Camilla Cormanni per Istituto Luce Cinecittà e curata da Martino Crespi) è dedicata ai luoghi del cinema, multiplex silenziosi, sale di quartiere intristite dal vuoto, la «Casa del Cinema» di Villa Borghese con l'immensa foto di Marcello Mastroianni che sembra alludere a futuri ritorni: «Il tempo sospeso della vita in pausa forzata - scrive il direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera nell'introduzione - ha regalato al fotografo l'occasione di una complicità senza precedenti, fornendo a questi scatti un'autenticità che nessun ritratto posato, per quanto bello e riuscito, era forse riuscito a conseguire in precedenza».

