SIAMO FIGLI DI NEANDERTHAL – A VENEZIA ARRIVA ANCHE IL DOCUMENTARIO DI ANTONELLO MATARAZZO, “PABLO DI NEANDERTHAL”, IN CUI L’ARTISTA PABLO ECHAURREN SI CHIEDE COSA SAREBBE SUCCESSO SE L’UOMO DI NEANDERTHAL FOSSE PREVALSO SULL’HOMO SAPIENS – LA SLIDING DOOR DI UN’ALTRA, POSSIBILE EVOLUZIONE, GLI INSEGNAMENTI DI MARCEL DUCHAMP E LA TOMBA DI GIACOMO BALLA… - VIDEO

Stefano Salis per “il Sole 24 Ore – Domenica”

pablo echaurren.

Nella vita ha collezionato insetti, libri futuristi (la raccolta più importante al mondo), bassi, e, ora, selci. Segue le orme, fedele, in profondità, di un maestro d'arte e, soprattutto, vita: l'inarrivabile Marcel Duchamp. E lo fa con convinzione, metodo, con adesione ai suoi principi, meditati e riverberati in ciascuna passione.

pablo di neanderthal

E così, quando ha iniziato a mettersi sulle orme dell'uomo di Neanderthal, un artista come Pablo Echaurren, non poteva non filtrarlo anche attraverso gli insegnamenti duchampiani. Di una semplice e vibrante poesia e dotto quanto basta, il documentario di Antonello Matarazzo, Pablo di Neanderthal (che sarà a Venezia nelle Giornate degli autori), ragiona su Arte, Evoluzione e Bricolage: ed è un ripercorrere in maniera diversa, lieve e profonda, un'"altra", possibile, evoluzione.

ANTONELLO MATARAZZO

Le scoperte recenti ci dicono che Neanderthal non è stato un predecessore di Homo Sapiens: forse, suggerisce Echaurren, c'era spazio per una diversa traiettoria esistenziale. Ecco: Pablo sta con i Neanderthal. E la cosa si trasferisce all'arte, ovviamente, alla società, alla lotta e alla consapevolezza politica. Per cui gli "indiani metropolitani" di cui Echaurren fece parte e il sabotaggio del mondo dell'arte che (con) Duchamp ha perseguito con insistenza, sono due facce della stessa traiettoria.

pablo echaurren.

Che Pablo ha tracciato non rinnegando una stagione di forte allucinazione ideologica e "violenza illustrata" (Balestrini, per cui disegnò la copertina) ma capendola meglio di altri e superandola con nuove consapevolezze. Accompagna questo suo nuovo lavoro, e nuovo tempo, una serie di scatole tra Duchamp e Cornell: una più bella dell'altra.

In un momento ironico del film, Echaurren omaggia la tomba di Balla, che una "distratta" giornalista dice, sbagliando, essere il padre di Pablo. Essendo lui figlio naturale di Matta e, per scelta matura, di Baruchello, è un doppio abisso. Ognuno scelga i padri che merita, sembra dire, e così i propri antenati. Questione di primati, soprattutto per uno che si sente postero di sé stesso e che, invece, vive la sua bricol-âge d'or.

