SOTTILISSIMO, LEGGERISSIMO, CARISSIMO – CON UNO SPESSORE DI 1,75 MILLIMETRI RM UP-01 FERRARI È L'OROLOGIO MECCANICO PIU' SOTTILE AL MONDO – PESA MENO DI 3 GRAMMI E COSTA 1,8 MILIONI DI DOLLARI E RESISTE AD ACCELERAZIONI DA FORMULA 1 – NE ESISTONO SOLO 150 ESEMPLARI (E TE CREDO, CHI SE LO PUO' PERMETTERE...) – VIDEO

Micol Bozino Resmini per www.gqitalia.it

orologio rm up 01 ferrari

Ferrari è sinonimo di emozioni. In pista, dove ancora si discute della decisione di lasciare in pista Charles Leclerc in occasione della Safety Car, facendolo precipitare dal primo a quarto posto nel corso dell'ultimo gran premio. Ma anche fuori dai circuiti, dove è stato appena presentato il nuovo Rm Up-01 Ferrari: primo orologio nato dalla partnership con Richard Mille.

Un modello che, come la rossa di Maranello, non accetta mezze misure, perché definirlo ultrapiatto appare quasi riduttivo. Con la sua cassa da soli 1,75 mm, infatti, il nuovo Rm Up-01 Ferrari, contribuisce a ridefinire il concetto stesso di sottigliezza, spostando ancor più in alto l’asticella nell’approccio all’integrazione fra meccanica e cassa degli orologi in cui la tecnicità più che mai ne detta l’estetica.

rm up 01 ferrari 2

Frutto di dozzine di prototipi e oltre 6.000 ore di sviluppo e prove di laboratorio, questo modello, prodotto in soli 150 esemplari è stato sviluppato intorno a meccaniche sportive tanto eleganti quanto immediatamente identificabili.

Ad attirare l'attenzione è la sua notevole architettura: Richard Mille, infatti, ha optato per distribuire su una superficie più ampia tutto ciò che poteva non essere impilato, creando una perfetta simbiosi tra il movimento e la cassa, in cui ciascun componente garantisse la necessaria rigidità dell’altro.

rm up 01 ferrari 4

Con questa soluzione, il movimento a carica manuale con ore, minuti e selettore di funzione, capace di resistere ad accelerazioni di oltre 5.000 g, raggiunge uno spessore di soli 1,18 millimetri, un peso di 2,82 grammi e una riserva di carica di 45 ore.

«Per un progetto del genere, - spiega Julien Boillat, Direttore Tecnico per le casse di Richard Mille - era necessario mettere da parte tutte le conoscenze accumulate in anni di pratica e ogni possibile standard di orologeria. È esattamente ciò che abbiamo fatto durante la nostra collaborazione con i laboratori di Audemars Piguet Le Locle. Eliminare quegli ultimi decimi di millimetro di spessore è stato un processo estremamente impegnativo e lungo.».

rm up 01 ferrari 6

La cassa, impermeabile fino a 10 metri, è stata realizzata in titanio per i vantaggi che offre nel combinare leggerezza e resistenza. Anche i due vetri zaffiro, uno posto sull’indicazione del tempo le cui lancette sono fissate direttamente sulle ruote, l’altro posizionato sopra il bilanciere per mostrare il funzionamento del movimento, sono stati anch’essi ridotti di spessore a due decimi di millimetro con un diametro calcolato per garantirne la resistenza già durante le fasi di collaudo.

I ristretti parametri di tolleranza e l’estrema sottigliezza di ogni componente hanno richiesto un’attenzione particolarmente meticolosa e verificabile in ogni fase della lavorazione. Il tutto senza rinunciare ad elementi distintivi della manifattura Richard Mille, come la leggerezza, la forma tonneau, le viti scanalate e i ponti scheletrati.

