IL TOCCO DEL GENIO - TIMOTHY CLIFFORD, STUDIOSO D'ARTE ITALIANA, HA ATTRIBUITO A MICHELANGELO UN DISEGNO DEL 1487 CHE RAFFIGURA UN UOMO SEDUTO SU UN TRONO: SAREBBE LA PRIMA OPERA CONOSCIUTA DELL'ARTISTA, REALIZZATA QUANDO IL MAESTRO DEL RINASCIMENTO AVEVA SOLO 12 ANNI – A PORTARE A QUESTA CONCLUSIONE L’EX DIRETTORE DELLA “NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND” SONO UNA SERIE DI ELEMENTI…

DAGONEWS

il disegno attribuito a michelangelo

Timothy Clifford, studioso d'arte italiana ha attribuito un disegno del 1487 a Michelangelo aggiungendo che è la prima opera conosciuta dell'artista ad oggi, fatta quando il maestro del Rinascimento aveva solo 12 anni.

Il disegno realizzato con inchiostro marrone raffigura un uomo vestito seduto su un trono con in mano uno scettro. Sebbene si tratti di un disegno realizzato in gioventù Clifford ha indicato una serie di particolarità che sarebbero riconducibili allo stile di Michelangelo: «Il mento arrotondato e una tratto molto duro sotto il naso... Nessun altro allievo del Ghirlandaio disegnava così».

michelangelo

Nel 1989, un anonimo collezionista britannico acquistò l'opera allora non identificata da una casa d'aste francese. Quando lo storico dell'arte Miles Chappell gli disse che sembrava un Michelangelo, il collezionista contattò Clifford, che in precedenza era direttore delle National Galleries of Scotland.

Clifford ha esaminato il disegno e, sebbene abbia una somiglianza con il lavoro di altri disegnatori fiorentini dell'epoca, ha concluso che «c'è qualcosa che riporta al maestro. È un oggetto affascinante e il fatto che il disegno sia sopravvissuto alla vita di Michelangelo è di per sé notevole». Nel sedicesimo secolo, Giorgio Vasari scrisse che l'artista era incline a bruciare opere che considerava imperfette e non voleva mostrare gli errori che sperimentava mentre affinava il suo genio.

i disegni di michelangelo 3

Il disegno è attualmente in prestito al Museum of Fine Arts di Budapest, come parte della mostra "Il trionfo del corpo" fino al 30 giugno. Il curatore dello spettacolo, Zoltán Kárpáti, ha dichiarato al Daily Mail: «Tenendo presente che i disegni degli apprendisti sono conservati solo di rado, insieme all'ossessione di Michelangelo di distruggere qualsiasi disegno di cui non aveva più bisogno, lo schizzo merita un posto di rilievo nell'opera del maestro».

i disegni di michelangelo 1 michelangelo THE RENAISSANCE NUDE MICHELANGELO ROYAL ACADEMY DI LONDRA giudizio universale michelangelo 3d MICHELANGELO ROYAL ACADEMY DI LONDRA MICHELANGELO BUONARROTI michelangelo cappelle medicee 1 MICHELANGELO BUONARROTI LA PIETA DI MICHELANGELO BUONARROTI michelangelo profeta geremia MICHELANGELO ROYAL ACADEMY DI LONDRA i disegni di michelangelo 2