TU CHIAMALE SE VUOI EREZIONI (BLASFEME) - GESÙ ECCITATO DAVANTI A UN BAMBINO INGINOCCHIATO CON LA SCRITTA: “ECCE HOMO ERECTUS”, MANIFESTO CHOC AL MACRO DI ROMA, SCOPPIA LA BARAONDA - LA DENUNCIA DI FRATELLI D'ITALIA: “VERGOGNA INAUDITA, LA RAGGI INTERVENGA” – IL MANIFESTO E’ STATO RIMOSSO

Gesù con una evidente erezione davanti a un bambino inginocchiato, e la scritta "Ecce homo", con sotto in piccolo: "Erectus". È il manifesto choc comparso al museo Macro Roma nell'ambito di una serie di poster affissa all'esterno del polo. Una messaggio che molti hanno giudicato blasfemo e offensivo.

"Il manifesto affisso all'esterno del Macro di Roma, Museo di arte contemporanea della Capitale, è di una vergogna inaudita", è la denuncia di Fratelli d'Italia che arriva con un nota congiunta di Fabrizio Ghera, capogruppo del partito alla Regione Lazio, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Stamane, recandoci sul posto abbiamo notato un'immagine volgare che ritrae un bambino in ginocchio davanti a Gesù Cristo, quest'ultimo in evidente stato di eccitazione e con la mano in testa al bimbo. È inaccettabile che roba del genere venga esposta al pubblico, in un museo importante della città - peraltro con fondi pubblici - e frequentato anche da famiglie. Come Fratelli d'Italia chiediamo alla sindaca Raggi di far rimuovere urgentemente la locandina blasfema, indegna e offensiva non solo dei cristiani ma anche di Roma".

La polemica sta già infiammando i social a pochi giorni dal Natale in uno dei musei più apprezzati dai turisti in visita nella Capitale.

E pensare che già due anni fa gli stessi manifesti blasfemi erano spuntati alle pensiline Atac. In quella circostanza era stato denunciato uno street artist romano di 28 anni rintracciato dagli agenti della Digos e denunciato per "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio" e "affissione abusiva di manifesti". Come dire l'amministrazione comunale ci ricasca...

