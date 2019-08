UMBERTO CROPPI È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA - PRENDE IL POSTO DI FRANCO BERNABÈ ALLA GUIDA DELL'ISTITUZIONE, CHE HA IL COMPITO DI PROMUOVERE L'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA - TRA I FONDATORI DI “NESSUNO TOCCHI CAINO”, CROPPI È STATO ASSESSORE ALLA CULTURA NELL'AMMINISTRAZIONE ALEMANNO…

Umberto Croppi è il nuovo presidente della fondazione La Quadriennale di Roma. La nomina è contenuta in un decreto firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli. Croppi, che succede a Franco Bernabè, era già componente del consiglio di amministrazione dell'istituzione, che ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana, e dal 2015 è presidente di Federculture servizi.

Consulente per la comunicazione e il management culturale, il neo presidente della Quadriennale è stato tra gli ideatori delle nuove forme della cultura di destra degli anni 70, tra cui i Campi Hobbit del Fronte della Gioventù. Fondatore del Movimento dei giovani disoccupati, negli anni 90 attivo nei nuovi soggetti della politica italiana (La Rete e i Verdi), è stato capogruppo dei Verdi alla Regione Lazio.

Tra i fondatori di Nessuno tocchi Caino, è stato assessore capitolino alla cultura nell'amministrazione di Gianni Alemanno, prima di avvicinarsi a Gianfranco Fini e a Futuro e Libertà. «Ho condiviso questi quattro anni di lavoro con Bernabè e le sue scelte, per cui continuerò a muovermi in quel solco», commenta Croppi.

Il primo obiettivo di grande rilievo in programma è la prossima Quadriennale d'arte, attesa nell'autunno del 2020. In quell'occasione, la fondazione dedicherà un'attenzione prioritaria alla formazione di giovani curatori ed artisti italiani (con il progetto Q-Rated) e al sostegno della circolazione delle opere di artisti italiani all'estero (con il progetto Q-International). La Quadriennale di Roma è una fondazione partecipata dal Mibac, dal Campidoglio e dalla Regione. Nasce nel 1927 come esposizione periodica e viene istituita come ente a partire dal 1937.