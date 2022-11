VIDEO! “SCHMIDT SI È ITALIANIZZATO, FA I PONTI PURE LUI” – DOPO LA POLEMICA DEL MINISTRO SANGIULIANO ARRIVA ANCHE L’IRONIA DI FIORELLO SUL DIRETTORE DEGLI UFFIZI CHIUSI IL LUNEDI’ DEL PONTE - SANGIULIANO: “UN FATTO GRAVISSIMO, CHE HA CAUSATO UNA PERDITA DI INTROITI E UN DANNO DI IMMAGINE” - IL DIRETTORE DEL POLO FIORENTINO SCHMIDT (IL CUI MANDATO SCADE NEL 2023) SI DIFENDE: "MANCA IL PERSONALE, DA ANNI CHIEDIAMO RINFORZI A ROMA"

Estratto dell'articolo di Niccolò Carratelli per “la Stampa”

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, destinatario di una bacchettata da parte del ministro per aver tenuto chiuso il polo museale fiorentino lunedì 31 ottobre, in pieno ponte festivo.

«Un fatto gravissimo, che ha causato una perdita di introiti e un danno di immagine - attacca Sangiuliano - vorrei sapere perché non si è proceduto a cambiare il giorno di chiusura settimanale, come avvenuto in passato in circostanze analoghe». Schmidt replica con una lunga lettera, in cui spiega il motivo della chiusura, cioè la «cronica carenza di personale»: «Da anni chiedo rinforzi al ministero - spiega - perché l'assunzione delle risorse umane non è competenza dei singoli musei, dotati di parziale autonomia, bensì degli uffici centrali del ministero».

Il ministro non ci sta e, sempre parlando con La Stampa, insiste: «La carenza degli organici è un tema serissimo, che affronterò con la massima determinazione - premette -. Ma perché il Museo archeologico nazionale di Napoli o il Parco archeologico del Colosseo erano aperti? Perché agli Uffizi non è stato differito il giorno di chiusura per rendere fruibile il museo nell'intero ponte?».

La polemica con Schmidt (il cui mandato scade nel 2023) rimane, ma forse prima di pensare alle aperture serali, bisognerebbe garantire quelle diurne nei giorni di maggior afflusso turistico.

