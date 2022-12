VIVIENNE, CHE DAMA PUNK! – DALLA GONNA INGUINALE DI KATE MOSS ALLE INVENZIONI PER I MATRIMONI DEI REALI, DAL TOPLESS IN PASSERELLA ALLA GIARRETTIERA DI DUA LIPA. UNA CARRELLATA DEGLI GLI ABITI PIÙ AUDACI, IRRIVERENTI ED ECCENTRICI DISEGNATI DA VIVIENNE WESTWOOD, MORTA ALL'ETÀ DI 81 ANNI – QUELLA VOLTA CHE SI PRESENTÒ DALLA REGINA SENZA MUTANDE – FOTO + VIDEO

Da www.tgcom24.com

vivienne westwood sfilata parigi 2008

London Bridge is down, è morta l’altra regina. Quella dai grandi occhi celesti, i capelli rossi, la pelle di porcellana. La moda piange Vivienne Westwood, che ha vestito generazioni di giovani ribelli con pelle e borchie, tartan e colori sgargianti. Se n’è andata a 81 anni la stilista degli abiti per spose irriverenti, la più trasgressiva e visionaria, l’attivista combattente contro le ingiustizie del mondo.

Ha iniziato da autodidatta, Vivienne Westwood, lavoratrice instancabile: “L’unico motivo per cui faccio moda è fare a pezzi la parola conformismo”, ha dichiarato. Nostra Signora del punk, con i poliziotti intervenuti a mettere i sigilli alla sua leggendaria boutique aperta a Londra negli anni Settanta, al 430 di King’s Road, per via di una collezione piuttosto hard, fatta di abiti in cuoio e latex, t-shirt porno e catene.

vivienne westwood nel 1982 prima di incontrare la regina

Le irriverenze rivolte alla Regina Elisabetta, “perdonate” nel 1992 con il conferimento dell’Ordine Britannico. L’unica stilista vivente a cui il Victoria and Albert Museum abbia dedicato la più grande mostra mai allestita. La cattedra a Vienna, l’impegno a favore delle battaglie ambientaliste e contro la pena di morte. Se n’è andata così come aveva vissuto: in prima linea, combattiva, senza limiti.

kate moss nel 1993 sfilata vivienne westwood sara stockbridge sfilata vivienne westwood kate moss topless sfilata vivienne westwood 1993 dua lipa in abito di vivienne westwood 2021 zendaya in abito di vivienne westwood nel 2015 sfilata vivienne westwood a parigi nel 1991 sex and the siti abidi vivienne westwood rihanna in un abito di vivienne westwood nel 2012 naomi campbell sfilata vivienne westwood vivienne westwood malcolm mclaren vivienne westwood vivienne westwood malcolm mclaren vivienne westwood 1 vivienne westwood vivienne westwood 2 vivienne westwood 3 vivienne westwood 5 vivienne westwood 4 christina ricci in vivienne westwood vivienne westwood 8 vivienne westwood 14 vivienne westwood 12 vivienne westwood 11 la principessa eugenia in u abito di vivienne westwood al matrimonio di kate e william