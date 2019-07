NON AVETE I SOLDI PER ANDARE IN VACANZA? TRANQUILLI, POTETE FARE FINTA SU FACEBOOK – BASTA GEOLOCALIZZARSI IN QUALSIASI POSTO DEL MONDO E METTERE FOTO RANDOM DELLE VOSTRE GAMBE CHE SEMBRANO WURSTEL IN SPIAGGIA – SEMPRE PIÙ PERSONE LO FANNO, PUR DI MILLANTARE UNA VITA CHE NON SI POSSONO PERMETTERE...