ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…

DAGONEWS

verdura 5

Mangiare verdure cotte o crude potrebbe cambiare drasticamente i nostri batteri intestinali. Nella ricerca condotta sia su topi che su esseri umani, gli scienziati hanno scoperto che mangiare cibi cotti non solo cambia il nostro microbioma, ma anche il fatto che i geni di questi batteri vengono "attivati" o "disattivati".

I ricercatori affermano che ciò è dovuto al fatto che mangiare cibi cotti può migliorare la salute dell'intestino, mentre molti cibi crudi contengono composti che uccidono i microrganismi, il che significa che molti dei nostri batteri intestinali vengono distrutti.

verdura 1

Il team, guidato dalla University of California San Francisco, afferma che i risultati ci aiutano a capire come alimenti crudi o cotti possono cambiare i batteri del nostro corpo e come il nostro microbioma si è evoluto quando i primi umani hanno imparato a cucinare il cibo.

verdura 3

«Il nostro laboratorio ha studiato in che modo diversi tipi di dieta - come le diete vegetariane rispetto alle diete a base di carne - incidono sul microbioma - ha affermato il dottor Peter Turnbaugh, professore associato di microbiologia e immunologia presso l'UCSF - Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che nessuno aveva studiato la questione fondamentale di come la cottura stessa alterasse la composizione degli ecosistemi microbici nelle nostre viscere».

vegani

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, il team ha diviso i topi in quattro gruppi. I roditori venivano nutriti con una di quattro diete: carne cruda, carne cotta, patate dolci crude o patate dolci cotte.

I ricercatori hanno scoperto, con loro sorpresa, che non vi era alcuna differenza nei microbiomi dei topi che mangiavano carne cruda rispetto a quelli che consumavano carne cotta. Tuttavia, c'era una differenza significativa tra i topi che mangiavano patate crude o cotte.

frutta verdura prelavata

I ricercatori affermano che uno dei motivi di questi cambiamenti è che diversi cibi crudi contengono composti antimicrobici che danneggiano o uccidono i batteri nei nostri corpi.

I ricercatori dell'UCSF volevano vedere se simili cambiamenti microbiotici si sarebbero verificati nell'uomo e hanno collaborato con uno chef professionista per preparare menù crudi e cotti.

bambini vegani 6

Incredibilmente lo stesso risultato si è riscontrato negli umani. «È stato emozionante vedere che l'impatto della cottura che vediamo nei roditori è rilevante anche per gli esseri umani - ha detto il dottor Turnbaugh - Siamo molto interessati a fare studi più ampi sugli esseri umani per comprendere l'impatto dei cambiamenti dietetici a più lungo termine».

vegani dieta vegetariana bambini vegani 7

frutta e verdura

bambini vegani 1 VEGANI VEGANI 3 pamela anderson testimonial vegetariana BUDINO VEGANO veggie burger VEGANESIMO

verdura fresca carote addomesticate