IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA "SPIAGGIA INVISIBILE" SULL'ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL'INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN…

Messico, Isole Marieta. Nel cuore dell’arcipelago centroamericano c’è un posto che sembra un paradiso in terra, che va oltre l’immaginazione ed è accessibile solo tramite un tunnel naturale.

Al largo della costa di Puerto Vallarta, sulla sponda messicana del Pacifico, sorge una spiaggia “invisibile” formatasi all’interno di un antico cratere vulcanico. Già questo basterebbe a far venire voglia di visitarla ma c’è di più.

La spiaggia bianchissima è accessibile solo attraverso un tunnel lungo 80 metri che la collega all’Oceano Pacifico. Per questo è stata soprannominata Hidden Beach o Playa del Amor. Un posto da sogno, l’arcipelago della Marieta Islands, formatosi probabilmente secoli fa a seguito dell’intensa attività vulcanica della zona.

L’arcipelago è costituito da due piccole isole e due isolotti di origine vulcanica a sud-est della Riviera Nayarit noto come “il gioiello della costa del Pacifico”. Durante i primi anni del 1900, il governo messicano approfittò del fatto che le due isole fossero completamente disabitate e le utilizzò per condurre dei test militari.

Per fortuna oggi non è più così, anche grazie a Jacques Cousteau. Dopo anni di ricerche e sforzi per proteggere legalmente l’arcipelago, gli scienziati guidati da Cousteau riuscirono a convincere le autorità messicane a dichiarare le Marietas un parco nazionale protetto contro la pesca, la caccia e le altre attività umane potenzialmente dannose.

