CASCATE DI GHIACCIO – LE BELLISSIME IMMAGINI DELLE CASCATE DEL NIAGARA COPERTE PARZIALMENTE DI GHIACCIO CON TANTO DI ARCOBALENO: SUCCEDE PRATICAMENTE OGNI ANNO, MA È SEMPRE UNO SPETTACOLO SURREALE – QUESTA VOLTA POI È COMPARSO ADDIRITTURA UN ARCOBALENO, SUBITO IMMORTALATO DAI FOTOGRAFI… - VIDEO

cascate del niagara ghiacciate 8

Noemi Penna per www.lastampa.it

Le cascate del Niagara coperte di ghiaccio non sono uno spettacolo invernale insolito. Ma la magia che ogni anno creano è sempre sbalorditiva, ancor di più se a coronare il tutto è un grande arcobaleno.

cascate del niagara ghiacciate 1

Pur non sono particolarmente alte – il salto massimo è di 52 metri, per fare un paragone Salto Angel, in Venezuela, è alto 979 metri – , ma la loro portata idrica di 110.000 metri cubi d'acqua al minuto non gli permette di congelarsi completamente. Ma le basse temperature che si raggiungono al confine tra Stati Uniti e Canada sono comunque in grado di congelare la brina che le circonda, creando un magico mondo che sembra essere uscito dal regno di Frozen.

cascate del niagara ghiacciate 9

Si parla al plurale di cascate del Niagara perché si tratta di un complesso di tre cascate distinte ma originate dal medesimo fiume, il Niagara appunto. La più fotografata è la Horseshoe falls per la sua forma semicircolare, a ferro di cavallo, ci sono poi la Goat Island e la Bridal Veil Falls.

cascate del niagara ghiacciate 16

Anche l'acqua che scorre sopra le cascate può congelare, creando grandi lastre di ghiaccio e splendide formazioni che sembrano dei ghiacciai sospesi in aria. Un panorama idilliaco reso, domenica scorsa, ancora più magico da uno splendido arcobaleno, immortalato dalla fotografa di Reuters Lindsay DeDario.

