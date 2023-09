24 set 2023 19:50

CURIOSI DI SAPERE QUAL È L’HOTEL MIGLIORE DEL MONDO? SE VOLETE SVACANZARE NELL’ALBERGO IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEI “WORLD’S 50 BEST HOTELS” VI BASTA ARRIVARE SUL LAGO DI COMO: È IL PASSALACQUA, 24 CAMERE IN UNA VILLA DEL XVIII SECOLO CON GIARDINI TERRAZZATI CHE SCENDONO FINO ALL'ACQUA – MA NON È L’UNICO ITALIANO TRA I PRIMI CINQUANTA: AL NONO POSTO TROVIAMO IL FOUR SEASON DI FIRENZE E…