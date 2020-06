PRIMA LECCHI E POI MORDI - LA NUOVA MODA SPAGNOLA: LA ''CAZZERIA'' (NEPERIA), CIOÈ UNA PASTICCERIA CHE VENDE WAFFLE A FORMA DI PENE, DEBITAMENTE INZUPPATI NEL CIOCCOLATO FUSO E POI SPRUZZATI CON UNA CALDA CREMA BIANCA - HANNO APERTO A BARCELLONA, MA SONO STATI SUBITO IMITATI IN COLOMBIA

Lorenzo Biagiarelli per https://www.lorenzobiagiarelli.com/

Il termine Food Porn, o meglio l’associazione tra il concetto di cibo e quello di pornografia, è nato negli anni ’70 ma ha trovato la sua piena attualizzazione nella contemporaneità.

Come la pornografia è una rappresentazione del sesso a cui tu non puoi prendere parte (a meno che tu non sia uno degli attori di quella specifica raffinata pellicola) così il cibo fotografato, proiettato, protagonista degli infiniti cooking show non arriverà mai alla tua tavola, inteso come quello specifico piatto ora al centro dell’obiettivo.

Ciononostante, lo guardi lo stesso, ti piace, ti suscita emozioni quasi-come-se. È anche venuta meno la sfumatura negativa: la rappresentazione del cibo è un esperienza in se stessa, pur se ‘guardare e non toccare’.

La Neperia, una neonata attività commerciale nel barrio di Gracia a Barcellona, ha tuttavia deciso di dare un nuovo significato all’hashtag che spopola su Instagram. Uno molto più letterale, per intenderci. La Neperia, che tradotto più o meno dal colorito slang cileno suonerebbe come ‘La cazzeria’, serve infatti waffle a forma di pene. La cialda viene cotta in stampi dalla forma decisamente inequivocabili e guarnita con diverse salse a base di cioccolato e frutta in modo che, con la finitura bicolor, la rappresentazione dell’organo maschile sia decisamente suggestiva.

Pare andare forte, tanto da non essere l’unico in città (a marzo sulla Rambla ha aperto La Polleria, decisamente un sinonimo, dopo qualche mese dall’inaugurazione del primo store di Madrid). E niente, ho un sacco di battute in cartucciera ma temo che non aggiungerebbero nulla alla notizia già abbastanza colorita in se. C’è un posto che serve waffle a forma di pene. Davvero.

