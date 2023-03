I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per “la Repubblica”

ozempic 4

Sembra il regalo perfetto per un’umanità pingue e sedentaria. Ora l’industria farmaceutica è riuscito a confezionarlo. Il principio attivo si chiama semaglutide. È una medicina nata nel 2017 per trattare il diabete. Poi ci si è accorti che un’iniezione a settimana permette anche di perdere peso senza sforzi. I test sui volontari con obesità senza diabete mostrano un calo del 15% dei chili in 40 settimane.

ozempic 1

Poi però, da qualche settimana, ci si sono messi i social. Il magnate Elon Musk, dimagrito e sorridente, ha ammesso di usare il farmaco. Altre stelle di Hollywood sono fortemente sospettate, tanto che in rete si è diffusa l’espressione “ha un aspetto da semaglutide”. Per i pazienti che soffrono di diabete, quello serio, sono iniziati i problemi.

[…] Risucchiato dal mercato dei dimagranti, il farmaco è diventato difficile da reperire anche per i diabetici negli Usa.

elon musk

Il semaglutide aggiusta i livelli di zucchero nel sangue quando sono alti, induce un senso di sazietà e rallenta lo svuotamento dello stomaco, posticipando il desiderio del prossimo pasto. Viene somministrato una volta a settimana con una penna munita di un ago sottile.

La versione usata contro il diabete ha un dosaggio basso (un milligrammo) e il nome commerciale Ozempic. Quella per dimagrire ha bisogno di più principio attivo (2,4 milligrammi), si chiama Wegovy ed è indicata per chi ha un indice di massa corporea superiore a 30 o per chi è solo sovrappeso ma ha fattori di rischio. Sul mercato americano una confezione da 4 siringhe (per 4 settimane) costa 900 dollari per Ozempic e 1.300 per Wegovy.

tiktoker usano ozempic per perdere peso 7

La casa farmaceutica, Eli Lilly, dovrebbe lanciare in primavera negli Usa un farmaco dall’effetto simile.

Secondo l’Economist il mercato dei medicinali contro l’obesità raggiungerà i 150 miliardi nel 2031. I vaccini contro il Covid saranno ricordati come bruscolini.

Gli effetti collaterali, di fronte a malattie croniche gravi come diabete e obesità, sono considerati dai medici tollerabili […]

tiktoker usano ozempic per perdere peso 6

L’Italia di fronte a queste incertezze resta cauta. Nel nostro paese il sistema sanitario nazionale offre solo Ozempic ai pazienti con diabete di tipo 2. Wegovy per l’obesità è disponibile in Danimarca, Norvegia e con molte limitazioni in Francia.

La Gran Bretagna ha annunciato ieri la sua intenzione di introdurlo.

