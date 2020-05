SAI CHE PALLE UN DIVERTIMENTO COSI' – DISNEYLAND RIAPRE A SHANGAI E SPERIMENTA NUOVE MISURE NELL’ERA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS: CAPIENZA DEL PARCO LIMITATA AL 30%, BIGLIETTI ACQUISTABILI SOLO ONLINE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – I VISITATORI SONO TENUTI A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE DI DUE METRI SIA SULLE GIOSTRE CHE NEI RISTORANTI – E ADDIO INTERAZIONE CON…

Noemi Penna per "www.lastampa.it"

riapertura disneyland shangai 9

I Disneyland Park sono i parchi divertimento per antonomasia, i piu frequentati e desiderati al mondo. In termini di <

La divisione Parks (comprende anche hotel e navi da crociera) ha generato lo scorso anno 6,76 miliardi di dollari di guadagno, tre volte di piu rispetto allo studio cinematografico. Un bottino messo a dura prova dal coronavirus e dalle chiusure delle sedi in tutto il mondo, da Parigi a Tokyo, da Orlando a Hong Kong.

riapertura disneyland shangai 11

Per tutte le attrazioni, le chiusure sono state < >. Ora pero e arrivato il momento di pensare alla Fase 2 e anche se lo stesso amministratore delegato di Walt Disney Co. Bob Chapek non si e voluto sbilanciare, ormai e chiaro che la societa sta rivedendo tutte le norme di sicurezza per preparasi a riaprire, e < >.

riapertura disneyland shangai 8

Il primo parco Disney a sperimentare le nuove procedure anti coronavirus e quello di Shanghai, aperto dall'11 maggio. Per le sedi americane, non c'e una data plausibile all'orizzonte, nonostante i governatori della Florida e California si siano detti favorevoli. Lo stesso vale per Disneyland Paris, che ha avviato una campagna rimborsi per le prenotazioni in hotel fino al 14 luglio, e per il Disney Hotel New York - The Art of Marvel che avrebbe dovuto riaprire il 15 giugno, ma e stato costretto a rinviare, tanto da accettare rimborsi sino al 31 ottobre.

riapertura disneyland shangai 10

Disneyland Shanghai e chiuso dal 25 gennaio scorso. Ora che le restrizioni stanno iniziando a diminuire in tutta la Cina, il parco riaprira < > con < >. La capacita massima del parco e stata limitata al 30%, ovvero a circa 24 mila ospiti al giorno (invece dei soliti 80 mila), ma in ogni caso < > e <>.

riapertura disneyland shangai 12

Per contingentare gli ingressi, i biglietti si possono acquistare solo on-line per una data precisa e lo stesso vale per le prenotazioni di chi ha il pass annuale. La misurazione della temperatura corporea e obbligatoria, cosi come e richiesto il controllo del "QR code", il codice assegnato da una app sullo stato di salute, e l'utilizzo della mascherina.

Le accortezze di distanziamento sociale prevedono che gli ospiti stiano in coda a due metri di distanza l'uno dall'altro sia per le giostre che per i ristoranti e ogni altra struttura.

riapertura disneyland shangai 17

Sono previste misure sanitarie e di disinfezione giornaliere, tutti sono tenuti a indossare la mascherina e fra i viali sono gia stati incollati a terra gli adesivi che permetteranno al pubblico di mantenere le distanze, oltre che esposti i cartelli con l'elenco di tutte le raccomandazioni anti-covid.

E' sospesa l'interazione tra visitatori e i personaggi del mondo Disney, come Topolino.

riapertura disneyland shangai 16 riapertura disneyland shangai 7 riapertura disneyland shangai 6 riapertura disneyland shangai 4 riapertura disneyland shangai 1 riapertura disneyland shangai 2 riapertura disneyland shangai 5 riapertura disneyland shangai 3 riapertura disneyland shangai 15 riapertura disneyland shangai 14 riapertura disneyland shangai 13