LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI

1.CORONAVIRUS: SOLINAS, SPIAGGE APERTE IN SARDEGNA

christian solinas e flavio briatore

(ANSA) - Libero accesso a tutte le spiagge della Sardegna a partire da lunedì 18 maggio. E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione, Christian Solinas. L'ordinanza prevede anche all'art.1 l'obbligo di mascherina in tutti i locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro".

2.FASE 2: SOLINAS, RESTA QUARANTENA PER CHI ARRIVA IN SARDEGNA

(ANSA) - Resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni per chi arriva in Sardegna dal 18 maggio. E' quanto prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione sarda Christian Solinas.

"Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza - si legge nell'ordinanza - hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni". Ai vettori aerei e navali - spiega ancora la Regione - e alle società di gestione degli scali è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna.

sardegna

3.FASE 2: SOLINAS, SARDEGNA DESTINAZIONE COVID FREE

(ANSA) - "Siamo stati i primi in Italia a chiudere porti e aeroporti oggi dobbiamo capitalizzare questo sacrificio mantenendo la percezione a livello internazionale che questa è una destinazione turistica Covid free". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas sul Sole 24 ore che sta lavorando a un piano per garantire ingressi sicuri nell'isola ai grazie a "un passaporto sanitario". Inoltre, fa presente che "oggi nella scelta della destinazione dei turisti di tutto il mondo credo che questo fattore abbia un rilievo importante: da noi praticamente non c'è stata circolazione del virus. I pochi casi che abbiamo registrato sono stati circoscritti a ospedali e case di riposo".

christian solinas 1

"Pensiamo a un sistema di controlli in ingresso che se da una parte possono apparire come un aggravio dall'altro offrono un plus al turista - osserva - che potrà trovare appena sbarcato un affievolimento delle misure di sicurezza con la possibilità di godere di una vacanza in serenità. Ogni turista dovrà avere un passaporto sanitario". E aggiunge che per dimostrare la negatività serviranno "i tamponi. Per questo chiediamo la liberalizzazione a livello nazionale. Il Governo dovrebbe affrontare questo tema"; stiamo lavorando "all'ipotesi di far utilizzare dei tamponi salivari, test rapidi che danno la risposta in 20 minuti.

Ne servono circa 2 milioni e in questi giorni stiamo lavorando ai rifornimenti. Puntiamo a chiudere un accordo con Federfarma in modo che sia disponibile in tutte le farmacie italiane a un costo basso, circa 20-25 euro, che saranno rimborsati in servizi dalle strutture ricettive sarde. Anche alcuni grandi resort stanno lavorando all'ipotesi di fare test all'ingresso in modo da diventare totalmente Covid free per i turisti".

sardegna

Il Piano B: "Faremo controlli con termo scanner agli arrivi e faremo scaricare una app ai turisti per verificare lo stato di salute nei primi 3 giorni dall'ingresso tracciando tutti gli spostamenti e i contatti in caso di eventuali positivi". Da domani - conclude - riapriamo "pressoché tutto. Riattiviamo anche i voli privati sui tre aeroporti della Sardegna".

4.CORONAVIRUS: UN SOLO CASO E NESSUN DECESSO IN SARDEGNA

(ANSA) - Un solo caso in più e nessun decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. Complessivamente sono 1.353 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 42.249 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 86, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 319 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 731 pazienti guariti (+12 rispetto al dato precedente), più altri 92 guariti clinicamente. Non si registrano nuovi decessi (complessivamente 125). Sul territorio, dei 1.353 casi positivi complessivamente accertati, 248 (+ 1) sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.

sardegna coronavirus traghetti sardegna 4 traghetto per la sardegna sardegna cala mariolu, baunei, sardegna, italia sardegna sardegna