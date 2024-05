LO STATO SOCIALE NON PUÒ REGGERE AL CATACLISMA DELLA LONGEVITÀ – L’ANALISI DI MARTIN WOLF SUL “FINANCIAL TIMES”: “UN MONDO IN CUI LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE VIVRÀ FINO A 90 ANNI DEVE ESSERE RIPENSATO. SARÀ NECESSARIO LAVORARE PIÙ A LUNGO. DOVREMO RIORGANIZZARE L'ISTRUZIONE, LO STATO SOCIALE E I SISTEMI SANITARI” – L’ITALIA È SECONDA AL MONDO PER ASPETTATIVA DI VITA. NEGLI USA SI MUORE ALLA STESSA ETÀ CHE IN CINA (EFFETTI DELLA SANITÀ PRIVATA) - I QUATTRO SCENARI: "DORIAN GRAY", "PETER PAN", "WOLVERINE" E...

MARTIN WOLF

Traduzione dell’articolo di Martin Wolf per il “Financial Times”

Nel Regno Unito, nel 1965, l'età più comune di morte era nel primo anno di vita. Oggi l'età più comune per morire è 87 anni.

Questa sorprendente statistica proviene da un nuovo libro, The Longevity Imperative, di Andrew Scott, della London Business School. Egli osserva inoltre che una neonata in Giappone ha il 96% di possibilità di arrivare a 60 anni, mentre le donne giapponesi hanno un'aspettativa di vita di quasi 88 anni.

Il Giappone è eccezionale. Ma viviamo più a lungo ovunque: l'aspettativa di vita globale è ora di 76 anni per le donne e 71 per gli uomini (chiaramente, il sesso debole). Questo nuovo mondo è stato creato dal crollo dei tassi di mortalità dei giovani. Nel 1841, nel Regno Unito, il 35% dei bambini maschi moriva prima di aver raggiunto i 20 anni e il 77% non sopravviveva fino a 70 anni.

Nel 2020, queste cifre erano scese rispettivamente allo 0,7% e al 21%. Abbiamo ampiamente sconfitto le cause di morte precoce, grazie a cibo e acqua più puliti, vaccinazioni e antibiotici. Ricordo quando la poliomielite era una grande minaccia. È quasi del tutto scomparsa, così come il pericolo, un tempo molto più grave, del vaiolo.

Questa è la più grande conquista dell'umanità. Eppure la nostra reazione principale è quella di preoccuparci dei costi di una società che "invecchia". I giovani e gli adulti di mezza età preferirebbero sapere che loro e, peggio ancora, i loro figli potrebbero morire da un momento all'altro? Conosciamo la risposta a questa domanda.

Sì, il nuovo mondo in cui viviamo crea sfide. Ma il punto cruciale che Scott sottolinea è che crea anche opportunità. Dobbiamo ripensare la vecchiaia, come individui e società. Non dobbiamo trascinare un'enorme percentuale della nostra società in una "vecchiaia" improduttiva e malsana. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio, sia a livello individuale che sociale. Questo è il suo "imperativo". Salvo catastrofi, ci saranno molti più anziani: nel 1990, nel mondo c'erano solo 95.000 persone con più di 100 anni. Oggi sono più di mezzo milione, e in aumento.

Una grande domanda è come le persone invecchieranno. Godranno di una vecchiaia vigorosa e poi moriranno all'improvviso o vivremo "senza occhi, senza denti, senza tutto" per molti anni impotenti e senza speranza?

Scott immagina quattro scenari. Il primo è quello degli Struldbruggs dei “Viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift, immortali ma che invecchiano in eterno. Il secondo è il Dorian Gray di Oscar Wilde, che vive giovane e poi muore improvvisamente vecchio. Il terzo è Peter Pan, che è eternamente giovane. Il quarto è Wolverine della Marvel Comics, che è in grado di rigenerarsi.

Possiamo concordare sul fatto che la prima ipotesi è terribile. Eppure sembra che siamo arrivati a questo punto: se viviamo abbastanza a lungo, tendiamo a crollare lentamente. Ma, forse, la combinazione di una dieta migliore, più esercizio fisico e progressi medici potrebbe offrire altre possibilità. È in questo senso, sostiene Scott, che gli sforzi dovrebbero essere indirizzati, non per curare o, peggio, semplicemente gestire i disturbi della vecchiaia, ma per cercare di prevenirli. Ciò non richiede solo progressi in campo medico. L'elevata disuguaglianza non è solo un problema sociale ed economico, ma anche un pericolo per la salute.

L'aspettativa di vita in Cina è ora di 82 anni per le donne e 76 per gli uomini. È sorprendente che questo valore sia molto simile a quello degli Stati Uniti. L'aspettativa di vita in questi ultimi è sorprendentemente bassa per un Paese così ricco. Ciò è dovuto alle enormi disuguaglianze sanitarie. Secondo Scott: "Negli Stati Uniti il divario nell'aspettativa di vita tra l'1% più ricco e l'1% più povero è di quindici anni per gli uomini e di dieci anni per le donne". Tuttavia, dobbiamo cambiare non solo il modo in cui invecchiamo, ma anche il modo in cui pensiamo all'età.

Il mondo di Dorian Gray, per quanto ideale, sembra improbabile. Ma un mondo di Struldbrugg o di Peter Pan sarebbe orribile. Questo è vero per il primo, perché la maggior parte di noi non desidera finire la propria vita da decrepito, imponendo inevitabilmente un enorme peso ai membri più giovani della società. È vero anche per i secondi, perché pochi vorranno vivere accanto ai loro bis, bis, bisnonni. L'immortalità non fa per noi.

È altrettanto evidente che un mondo in cui la maggior parte delle persone vivrà probabilmente fino a 90 anni, e molti anche di più, deve essere ripensato a fondo. L'idea di 25 anni circa di istruzione, 35 anni di lavoro e poi, diciamo, 35 anni di pensione è impossibile, sia per gli individui che per la società. È certamente inaccessibile. Inoltre, è probabile che produca una vecchiaia vuota per vaste proporzioni della popolazione.

Sarà necessario lavorare più a lungo, come ovvio. Ciò richiederà anche diversi cambiamenti nella propria carriera nell'arco della vita. Invece di un periodo di istruzione, uno di lavoro e uno di pensione, avrà senso per le persone mescolare le tre cose. Le persone torneranno a studiare, più volte. Si prenderanno ripetutamente delle pause. Cambieranno ripetutamente le loro attività. Questo è il modo per rendere la longevità accessibile e, cosa altrettanto importante, sopportabile.

Per far funzionare un mondo del genere, dovremo riorganizzare l'istruzione, il lavoro, le pensioni, lo stato sociale e i sistemi sanitari. Le persone non andranno più, ad esempio, all'università o riceveranno una formazione solo da giovani adulti.

Si tratterà di un'attività che durerà tutta la vita. Anche le età di pensionamento obbligatorie o standard saranno insensate. Le persone devono avere la possibilità di scegliere se lavorare o meno in diverse fasi della loro vita. L'innalzamento dell'età pensionabile è inefficiente e iniquo, dato che l'aspettativa di vita è distribuita in modo così diseguale. Anche i tassi di contribuzione alle pensioni dovranno essere modificati. Oggi sono generalmente troppo bassi. I sistemi sanitari devono anche incorporare pienamente la salute pubblica, che diventerà sempre più importante con l'invecchiamento della società.

Stiamo entrando in un mondo nuovo e antico. Questo è il frutto di un enorme successo. Ma c'è anche il pericolo realistico di un futuro da “Struldbrugg” per gli individui e la società. In tal caso, dobbiamo ripensare la nostra visione della priorità di preservare la vita.

