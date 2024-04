LE VACANZE ALLUNGANO LA VITA (DEI RICCHI) – I PAPERONI, OSSESSIONATI DAL RIMANERE IN SALUTE IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE, SONO DISPOSTI A SPENDERE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DOLLARI PER LE “VACANZE DELLA LONGEVITÀ”: SOGGIORNI IN RESORT DI ALTA FASCIA CHE OFFRONO TEST SULL’ETÀ BIOLOGICA, FLEBO DI VITAMINE A BORDO PISCINA E TERAPIA CON CELLULE STAMINALI – DIMENTICARE I MASSAGGI E LE TERME DEI POVERACCI: ORA SI SPENDONO 1200 DOLLARI PER L’OZONOTERAPIA E...

Per alcune persone, la vacanza ideale prevede una terapia con ozono da 1.200 dollari o un test per la diagnosi precoce del cancro da 1.800 dollari. Chiamatela banalmente la vacanza della longevità. Le persone ossessionate dalla propria salute personale intraprendono viaggi per mantenersi sani più a lungo.

Nei resort di fascia alta, gli ospiti possono fare test sull’età biologica, flebo di vitamina IV a bordo piscina e terapia con cellule staminali. I prezzi possono variare da centinaia di dollari per iniezioni e flebo a decine di migliaia per procedure più invasive, che vanno ben oltre le offerte benessere standard come yoga, massaggi o trattamenti per il viso.

Alcuni viaggi ispirati alla longevità si concentrano sui trattamenti, mentre altri si concentrano maggiormente sui cambiamenti sociali e nello stile di vita. Ciò include programmi che promettono di insegnare ai viaggiatori i segreti dei centenari.

Mark Blaskovich, 66 anni, l'anno scorso ha speso 4.500 dollari per un viaggio di cinque notti incentrato su lezioni provenienti dalle "Zone Blu" del mondo, luoghi tra cui la Sardegna, in Italia, e Okinawa, in Giappone, dove un elevato numero di persone vive per almeno 100 anni. Blaskovich dice che voleva intraprendere un percorso più sano quando ha iniziato a sentire gli effetti dell'invecchiamento.

Ha scelto un ritiro presso la Modern Elder Academy in Messico, dove ha frequentato seminari che spiegavano nel dettaglio il potere delle relazioni di supporto, le potenzialità di una dieta a base vegetale e i benefici del movimento naturale nella sua vita quotidiana.

Vitamine e ozono

Quando Christy Menzies notò alcune infermiere in un’area protetta al Four Seasons Resort Maui alle Hawaii durante una vacanza in famiglia nel 2022, pensò si trattasse di test Covid-19. In realtà stavano iniettando agli ospiti la vitamina B12.

Menzies, 40 anni, che gestisce un'agenzia di viaggi, è scappata alla clinica della longevità tra una gita in spiaggia, una piscina e un miniclub, dove si è sdraiata su una sedia di pelle e ha ricevuto un'infusione di vitamina IV di 30 minuti.

Il resort ha ampliato la sua offerta da quando ha aperto un centro per la longevità nel 2021. Un pacchetto di trattamenti di più giorni che comprende ozonoterapia, terapia con cellule staminali e un’infusione di “fonte della giovinezza” costa 44.000 dollari.. Gli ospiti possono anche optare per un esame del sangue per la diagnosi precoce del cancro a 1.800 dollari.

Particolarmente apprezzata è l'ozonoterapia, che prevede il prelievo di sangue, la dissoluzione del gas ozono e la reintroduzione nel corpo attraverso una flebo. La procedura viene generalmente gestita da un'infermiera professionale, richiede più di un'ora e costa 1.200 dollari

I vacanzieri a caccia di un elisir di lunga vita stanno contribuendo ad alimentare il mercato globale del turismo del benessere, che dovrebbe superare i mille miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 439 miliardi di dollari del 2012, secondo il Global Wellness Institute. Secondo un sondaggio del 2023 del gruppo di ricerche di mercato Phocuswright, circa il 13% dei viaggiatori statunitensi è andato in centri benesseri o termali durante i viaggi dell’ultimo anno.

Canyon Ranch, che dispone di numerosi resort benessere in tutto il paese, all'inizio di quest'anno ha introdotto un programma "Longevity Life" di cinque notti, a partire da 6.750 dollari, che include coaching sulla salute, scansioni della densità ossea e lezioni su spiritualità e nutrizione incentrate sulla longevità.

Cosa dicono i medici

I medici predicano cautela, sottolineando che è improbabile che molti di questi trattamenti siano stati approvati dalla Food and Drug Administration, producendo nella migliore delle ipotesi un effetto placebo e comportando un potenziale danno nel peggiore dei casi. Le procedure che comportano punture come l'ozonoterapia o le flebo, possono causare infezioni e interazioni farmacologiche.

«Al momento non esiste un unico trattamento provato in grado di prolungare la vita di qualcuno che è già sano - afferma il dottor Mark Loafman, medico di famiglia a Chicago - Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è».

Alcuni studi su alcuni trattamenti benessere non invasivi, come saune o immersioni fredde, invece, sostengo che potrebbero aiutare le persone a sentirsi meno stressate o fornire un temporaneo sollievo dal dolore o un miglioramento del sonno.

Ma i medici sono convinti che i viaggiatori potrebbero avere maggiori probabilità di ottenere benefici per la salute concentrandosi su un obiettivo abbastanza semplice in vacanza: semplicemente rilassarsi.

