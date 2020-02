6 feb 2020 12:02

13 ANNI E SCHIAVO (DEL SESSO) – NEL NOSTRO PAESE I PISCHELLI INIZIANO A FAR SESSO A 13 ANNI E IN MOLTI RICORRONO AI FARMACI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONE SESSUALI – IN AUMENTO TRA I GIOVANI LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI, IN PARTICOLARE LA SIFILIDE CHE TORNA A FAR PAURA: SECONDO I DATI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, SI VERIFICANO TRE MILIONI DI CASI DI INFEZIONI SESSUALI AL GIORNO NEL MONDO…