29 ott 2020 15:48

LA ''BOMBA A OROLOGERIA'' DEGLI OSPEDALI ITALIANI - INFERMIERI E MEDICI CHE LAVORANO ANCHE SE POSITIVI: IL SERVIZIO DI MARILENA VINCI PER ''STASERA ITALIA'': ''CI VIENE RICHIESTO DI CONTINUARE A LAVORARE ANCHE SE SIAMO POSITIVI AL COVID, MA ASINTOMATICI''. UNA PRATICA CHE MOLTI, IN COSCIENZA, RIFIUTANO. DENUNCIANDO SINTOMI CHE NON HANNO PUR DI NON ANDARE A LAVORARE E RISCHIARE DI INFETTARE QUALCUNO. PERCHÉ NON SONO STATE FATTE LE ASSUNZIONI NECESSARIE E GLI OSPEDALI NON HANNO PERSONALE