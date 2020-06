WASHINGTON NERA DI RABBIA: LA GRANDE MARCIA IN RICORDO DI GEORGE FLOYD, CON MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL MONDO (IN ITALIA POCA ROBA) - LA PROTESTA IN AMERICA È STATA PACIFICA, MENO RISSE E SACCHEGGI, E COME NUOVO OBIETTIVO VUOLE TOGLIERE I SOLDI AI POLIZIOTTI, PER COLPIRLI DOVE FA MALE. IN REALTÀ COLPISCE I SINDACI, MOLTI DI SINISTRA, CHE SE NON SI ALLINEANO FINISCONO CONTESTATI. E OVVIAMENTE NON È UNA MOSSA MOLTO POPOLARE NELLA ''MAGGIORANZA SILENZIOSA'' CHE TRUMP VUOLE CONQUISTARE