5 mar 2020 18:45

''LA MIA VITA IN TERAPIA INTENSIVA'' - IL RACCONTO (VIA SMS) DI ALESSANDRA, 56 ANNI DI CODOGNO: ''NON È UNA BANALE INFLUENZA. SEMBRAVA DI STARE IN UN GIRONE DELL’INFERNO. LA CURA TI AMMAZZA. PIEGA IL TUO CORPO, IL MAL DI STOMACO CON NAUSEA E VOMITO È LANCINANTE, LA FEBBRE TI FA BRUCIARE'' - TUTTO VERO, MA OCCHIO: HA AVUTO LA FEBBRE ALTA PER NOVE (9) GIORNI PRIMA DI ESSERE RICOVERATA. SE UNO SI FA CURARE IN TEMPO, COME IN TUTTE LE POLMONITI, PUÒ AVERE UN DECORSO MENO ''HARD''