19 mar 2020 16:26

DA ''TAMPONI A TUTTI'' A ''TAMPONI A NESSUNO'': BENVENUTI A TORINO - MANCANO I REAGENTI PER FARE I TEST NEGLI OSPEDALI IN PRIMA LINEA CONTRO IL VIRUS, E DOVRANNO ESSERE ACQUISTATI DA STATI UNITI E GERMANIA. I TAMPONI SARANNO CONSERVATI DAI RISPETTIVI LABORATORI FINCHÉ NON ARRIVERANNO LE FORNITURE