24 mar 2021 17:05

UN'ASPIRINETTA E PASSA LA PAURA - SECONDO UNO STUDIO AMERICANO L'ASPIRINA, ANCHE A BASSO DOSAGGIO, RIDUCE IL RISCHIO DI COVID IN FORMA GRAVE DI OLTRE IL 40%: IN CASO DI INFEZIONE I SUOI EFFETTI ANTICOAGULANTI DIMINUISCONO NOTEVOLMENTE I PERICOLI DI VENTILAZIONE MECCANICA, DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E DI MORTE - OCCHIO A NON ESULTARE TROPPO PERÒ, VISTO CHE SI TRATTA DI UNA RICERCA ANCORA TUTTA DA CONFERMARE...