L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - L'epidemia di vaiolo delle scimmie (mpox) in Europa si sta spegnendo. Secondo l'ultimo aggiornamento dei European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) dal 17 al 30 gennaio nel Vecchio Continente sono stati registrati soltanto 23 nuovi contagi: 6 in Spagna, 4 in Danimarca, 3, rispettivamente, in Svezia, Italia e Belgio, 2 in Francia, 1, rispettivamente, in Norvegia e Irlanda. Dall'inizio dell'epidemia, in Europa complessivamente sono stati registrati 21.163 casi di vaiolo delle scimmie.

I Paesi più colpiti sono stati Spagna (7.528), Francia (4. 127), Germania (3.676), Olanda (1.260) e Italia (954). Su scala globale, invece, nei giorni scorsi l'Oms aveva rilevato un aumento dei contagi. Nella settimana tra il 23 e il 29 gennaio sono stati registrati nel mondo 403 nuovi casi, il 37,1% in più rispetto alla settimana precedente, distribuiti in poco più di 20 Paesi nel mondo. Il maggior numero di contagi è stato registrato in Messico (72 nuovi casi), Repubblica Democratica del Congo (69), Usa (42), Brasile (40), Guatemala (34).

pustole vaiolo delle scimmie