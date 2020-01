L'EREZIONE SI COSTRUISCE A TAVOLA – UOMINI, ATTENZIONE A COSA MANGIATE: SE È VERO CHE PERDERE PESO PUÒ AUMENTARE I LIVELLI DI TESTOSTERONE, UNA DIETA POVERA DI GRASSI PUÒ SORTIRE L’EFFETTO CONTRARIO - L’ORMONE STEROIDEO DERIVA DAL COLESTEROLO E I CAMBIAMENTI NELL'ASSUNZIONE DI GRASSI NE POTREBBERO ALTERARE I LIVELLI…

E' vero che per i molti uomini con diagnosi di carenza di testosterone, perdere peso può aiutare ad aumentare i livelli di testosterone. Ma alcune diete, in particolare una dieta povera di grassi, possono essere associate a una piccola ma significativa riduzione del testosterone.

A sostenerlo uno studio pubblicato sul "The Journal of Urology", Gazzetta ufficiale dell'American Urological Association (AUA). Journal che è pubblicato nel portfolio Lippincott da Wolters Kluwer.

La carenza di testosterone è una questione da non sottovalutare: può infatti portare a problemi, tra cui una riduzione dell'energia e della libido, insieme ad alterazioni fisiologiche, tra cui un aumento del grasso corporeo e una ridotta densità minerale ossea. E' emerso che negli ultimi anni un basso livello di testosterone è molto diffuso tra gli uomini: ad esempio negli Stati Uniti a circa 500.000 uomini viene diagnosticata una carenza di testosterone ogni anno.

Oltre ai farmaci, il trattamento per il basso livello di testosterone include spesso modifiche dello stile di vita, come esercizio fisico e perdita di peso. Ma gli effetti della dieta sui livelli di testosterone non sono stati chiari. Poichè il testosterone è un ormone steroideo derivato dal colesterolo, i cambiamenti nell'assunzione di grassi ne potrebbero alterare i livelli. Questa nuova analisi di come la dieta influisca sul testosterone sierico fornisce la prova che una dieta povera di grassi è associata a livelli più bassi di testosterone, rispetto a una dieta senza restrizioni.

Sono stati anlizzati i dati su oltre 3.100 uomini da uno studio sanitario nazionale (il National Health and Nutrition Examination Survey o NHANES), dove tutti i partecipanti avevano dati disponibili sulla dieta e sul livello sierico di testosterone. Sulla base della storia della dieta di due giorni, il 14,6 per cento degli uomini ha soddisfatto i criteri per una dieta a basso contenuto di grassi, come definito dall'American Heart Association (AHA).

Un altro 24,4% degli uomini ha seguito una dieta mediterranea ricca di frutta, verdura e cereali integrali ma povera di proteine animali e latticini. Solo pochi uomini hanno soddisfatto i criteri per la dieta AHA a basso contenuto di carboidrati, quindi questo gruppo è stato escluso dall'analisi.

