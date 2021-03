L'ITALIA NON SAREBBE FRA I PAESI CHE HANNO RICEVUTO IL LOTTO "ABV5300" DI VACCINO ANTI-COVID DI ASTRAZENECA, FINITO SOTTO ESAME PER UN DECESSO REGISTRATO IN AUSTRIA - IN OGNI CASO L'AIFA HA VIETATO IL LOTTO IN QUESTIONE PER PRECAUZIONE - ANCHE LA DANIMARCA NE SOSPENDE L'USO...

(Adnkronos Salute) - L'Italia non sarebbe fra i Paesi che, stando alle informazioni diffuse dall'Agenzia europea del farmaco Ema, hanno ricevuto il lotto 'ABV5300' di vaccino anti-Covid di AstraZeneca, finito sotto esame per un decesso registrato in Austria, un caso di embolia polmonare e dUE segnalazioni di eventi tromboembolitici.

Mentre proseguono le valutazioni del Comitato Prac dell'Ema, che si occupa di farmacovigilanza, l'ente UE ha spiegato che il lotto in qUEstione da 1 milione di dosi ha raggiunto 17 Paesi: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca (che oggi ha sospeso la vaccinazione con AstraZeneca), Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia. Non dunqUE l'Italia. L'Ema ha spiegato che dopo l'Austria altri 4 Paesi - Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo - avevano sospeso qUEsto singolo lotto come misura precauzionale, in qUEsta fase in cui è in corso un'indagine completa.

Il Prac continUErà la sua valutazione "di qualsiasi potenziale problema con il lotto, nonché la revisione degli eventi tromboembolici e delle condizioni correlate", ha assicurato l'Ema, che ieri aveva segnalato come una prima visione dei dati da parte del Prac non suggerisse problemi specifici con il lotto e come non risultassero "indicazioni che la vaccinazione avesse causato qUEste condizioni, le quali non sono elencate come effetti collaterali di qUEsto vaccino".

COVID: LA DANIMARCA SOSPENDE USO VACCINO ASTRAZENECA

(ANSA-AFP) - La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. La decisione "segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca", ha spiegato in un comunicato l'Autorità sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue".

Come è noto, domenica scorsa l'ufficio federale austriaco per la sicurezza sanitaria ha reso noto di avere sospeso la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca (il numero ABV5300) in seguito al decesso di una donna ed il ricovero di un'altra per un'embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino. In seguito a questo episodio anche l'Estonia, la Lituania, il Lussemburgo e la Lettonia hanno sospeso in via precauzionale l'uso dei vaccini provenienti dallo stesso lotto, che conta un milione di dosi ed è stato distribuito in 17 Paesi (Italia esclusa). Oltre a Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.