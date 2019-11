27 nov 2019 13:40

ACQUISTO QUINDI ESISTO – LA FEBBRE DEL BLACK FRIDAY È PRONTA A TRAVOLGERE CON EFFETTI DEVASTANTI LE PERSONE MALATE DI SHOPPING COMPULSIVO: LE SOLLECITAZIONI DI QUESTI GIORNI PORTANO A COMPRARE SENZA FRENI SOPRATTUTTO SU INTERNET DOVE NON SI PROVANO GLI STESSI SENSI DI COLPA DI ENTRARE E STRISCIARE LA CARTA IN UN NEGOZIO – LA DIPENDENZA COLPISCE IL 5% DEGLI ITALIANI: LE PIÙ ESPOSTE SONO LE DONNE TRA 30 E 40 ANNI – COME IMPARARE A RESISTERE ALL’ACQUISTO...