AHO, 'STI VIROLOGI STANNO PIÙ SUI MEDIA CHE A STUDIARE IL CORONAVIRUS - ANTHONY FAUCI, IL RESPONSABILE DELLA TASK FORCE AMERICANA, INTERVISTATO ANCHE DAI GIORNALI ITALIANI: ''LO DICO SEMPRE A TRUMP CHE NON MI FIDO DELLE MEDICINE CHE LUI VUOLE SPERIMENTARE (GLI ANTIMALARICI), MA TRA NOI C'È UN RAPPORTO OTTIMO. DALL'ITALIA ABBIAMO IMPARATO MOLTO. MA PRIMA DI TORNARE A UNA FORMA NOBILE DI ESISTENZA DOVREMO ANCORA CONVIVERE CON LA MISERIA DEL VIRUS

donald trump e anthony fauci

Anna Lombardi per “la Repubblica”

«Lo so, ora tutti parlano di clorochina e idrossiclorochina, antimalarici con potente azione antivirale, come farmaci efficace contro il coronavirus. Io non dico che non funzionano. Dico che ancora non lo sappiamo». Al telefono dal suo studio di Washington, Anthony Fauci, 79 anni, l' immunologo italoamericano della task force della Casa Bianca per la lotta al Covid-19, a capo dell' Istituto nazionale delle malattie infettive, espone il suo punto di vista con la stessa pragmatica chiarezza che mostra nel corso delle conferenze stampa dove pacatamente ridimensiona le affermazioni non sempre esatte di Donald Trump sul modo più efficace di sconfiggere il virus.

donald trump

Trump ha detto di considerare quei farmaci "game-changer", medicinali determinanti nella lotta al Covid-19. Molti medici, in America e fuori, li stanno già prescrivendo. Il presidente ha perfino minacciato l' India, pur di farsi fornire le scorte di quel Paese.

Si dice però che sull' argomento ci siano state tensioni alla Casa Bianca fra lei e il consigliere economico Peter Navarro...

«Il presidente parla di quei farmaci sulla base di "aneddoti", come lui stesso li definisce. Notizie certamente suggestive riguardo a guarigioni di persone sottoposte a quei trattamento. Ma io sono uno scienziato. Gli aneddoti non mi bastano. Il mio compito è fornire le prove certe che determinati farmaci funzionano. E a ora, la sperimentazione clinica su clorochina e idrossiclorochina è avvenuta in maniera troppo casuale per avere certezze sulla sua efficacia».

Dunque ne sconsiglia l' uso?

«Allo stato delle cose è una decisione che deve prendere il medico, se possibile informando il paziente dei possibili effetti collaterali. Poi, quando si lavora in condizioni disperate cercando di salvar vite, si tenta il tutto per tutto. Non giudico chi la prescrive. Ripeto, la mia posizione è che la prova finale ancora non c' è».

ANTHONY FAUCI

In un' intervista con la rivista "Science" pubblicata qualche giorno fa, lei ha detto che cerca di indirizzare il presidente, ma poi quando lui dice cose inesatte "non può certo strappargli il microfono"...

«I miei rapporti col presidente sono ottimi. Lo informo quotidianamente e mi ascolta con attenzione e serietà. Si specula troppo sui miei gesti e sulle mie assenze. Se non appaio al suo fianco, ormai dicono subito che ci sono problemi. Ma io ho molto da fare. Quando la discussione mi riguarda, non manco mai».

Eppure certi suoi interventi, in contrasto con le parole del presidente, hanno scatenato minacce nei suoi confronti. Lei ora è sotto scorta...

«Dico le cose come stanno. Faccio questo lavoro da tanti anni, l' ho scelto e non potrei farlo in altro modo. Al resto dedico poca attenzione».

Trump ha appena attaccato via Twitter l' Organizzazione Mondiale della Sanità: "Taglio i fondi, è troppo filocinese".

anthony fauci

«Non ho tempo di seguire i tweet del presidente»

Eppure trova sempre il tempo di parlare con la stampa.

«La gente deve capire che cosa succede, che cosa deve fare e perché. Il ruolo dei giornalisti in questo momento è cruciale. Credo nella stampa libera. È la via più accurata per dare a tutti informazioni corrette e verificate».

Negli Stati Uniti la situazione è molto grave. C' è qualcosa che l' esperienza italiana vi sta insegnando?

donald trump e anthony fauci

«L' Italia è stata colpita molto severamente dal virus. Avete medici competenti ed eroici che sono stati travolti da uno tsunami ed è stato difficile trovare il passo. Dalla vostra esperienza abbiamo imparato quanto questo virus, incontrollato, può essere micidiale. Sì, l' America ha il più alto numero di casi del mondo: perché siamo un Paese grandissimo. Organizzare la risposta in un sistema federale come il nostro non è stato semplice. Ma migliora ogni giorno e le misure messe in atto funzionano».

I ricercatori stanno lavorando ovunque su medicinali e vaccini in grado di contrastare il virus. A che punto siamo?

meme sull'assenza di anthony fauci 4

«Il momento è senza precedenti e gli sforzi sono tanti. Stiamo sperimentando molti medicinali, alcuni conosciuti, compresi quelli a base di clorochina e idrossiclorochina proprio per mettere ordine alla confusione e stabilire protocolli certi. E testando già due vaccini: siamo a buon punto, saranno disponibili entro un anno, un anno e mezzo»

E fino ad allora come ce la caveremo?

«Prima di tornare a una forma nobile di esistenza dovremo ancora convivere con la miseria del virus. Quando lo avremo mitigato continueremo a prendere accorgimenti per impedirne il ritorno violento. Affronteremo ancora tempi difficili e serve solidarietà e impegno. Ma ce la faremo. Finirà».

anthony fauci e la moglie anthony fauci come homer simpson quando parla trump anthony fauci anthony fauci e george w bush