ALIBABA CONTRO IL CORONAVIRUS - JACK MA DONA 1,8 MILIONI DI MASCHERINE ALL'EUROPA E UN MILIONE AGLI USA, OLTRE A 600MILA KIT PER INDIVIDUARE IL VIRUS: ''L'ESPERIENZA CINESE INSEGNA CHE TEST VELOCI E ACCURATI E LA GIUSTA PROTEZIONE PER GLI OPERATORI SANTIARI SONO I BENI ESSENZIALI PER FERMARE L'ESCALATION DELL'EPIDEMIA. ORA NON PUÒ ESSERE UNA SINGOLA NAZIONE A COMBATTERE, MA DOBBIAMO FARLO TUTTI INSIEME, MANO NELLA MANO'' (SÌ, PERÒ DISINFETTATA…)

1. JACK MA DONA 1 MLN DI MASCHERINE E MEZZO MILIONE DI TEST AGLI USA

Dal suo canale Weibo - Jack Ma, dopo la donazione all'Europa, farà un gesto simile verso gli Stati Uniti: un milione di mascherine e 500.000 kit per individuare il coronavirus. Sulla base della nostra esperienza nel contrasto all'epidemia, abbiamo capito che i test veloci e accurati e gli strumenti di protezione per gli operatori sanitari sono i beni essenziali per fermare l'escalation della malattia.

Non è più un ostacolo che una singola nazione può superare, ma è una battaglia che dobbiamo combattere insieme mano nella mano. Solo se condividiamo risorse, informazioni ed esperienze nella lotta all'epidemia, senza pregiudizi, abbiamo la chance di battere questo disastro''.

2. CORONAVIRUS: JACK MA DONA 1,8 MLN MASCHERINE IN EUROPA

(ANSA-XINHUA) - La Fondazione Jack Ma e la Fondazione Alibaba doneranno all'Europa 1,8 milioni di mascherine e 100.000 reagenti per i test. Lo afferma oggi Jack Ma su Weibo, una delle principali piattaforme di social media cinesi. Jack Ma ha affermato che le donazioni saranno destinate all'Italia, alla Spagna e ad alcuni altri Paesi che hanno visto aumentare i casi del nuovo coronavirus (COVID-19). "È una fortuna che il nostro hub eWTP all'aeroporto di Liegi operi ancora bene in questo momento difficile. Più forniture mediche possono arrivare dove le persone ne hanno più bisogno attraverso questa linea di salvataggio", ha affermato il fondatore.

eWTP è un'iniziativa guidata da Alibaba che aiuta le piccole e medie imprese a fare affari a livello globale. Un elemento chiave dell'accordo tra il Belgio e Alibaba nell'ambito di questa iniziativa è l'investimento in un hub di logistica intelligente all'aeroporto di Liegi. Il nuovo hub logistico intelligente sarà la pietra angolare della collaborazione per l'infrastruttura eWTP, con Alibaba che svolgerà un ruolo chiave nel facilitare il commercio, in particolare per l'accesso al mercato cinese. Cainiao Network, il braccio logistico di Alibaba, gestirà l'hub che mira ad aiutare un maggior numero di commercianti in Europa a vendere i loro prodotti in Cina e nel resto del mondo, migliorando la logistica con tecnologie innovative e costi più bassi.

