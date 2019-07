19 lug 2019 19:55

PER ALZARE IL MANICO VI SCOPPIA IL CUORE - GLI UOMINI CHE SEGUONO UNA TERAPIA A BASE DI TESTOSTERONE PER MANTENERSI ATTIVI SESSUALMENTE HANNO IL 21% IN PIÙ DI PROBABILITÀ DI AVERE UN INFARTO O ICTUS – LO RIVELA UNA RICERCA CHE METTE IN GUARDIA DAL POMPARE IL CORPO DI ORMONI: NON SOLO IL RISCHIO NON VALE LA CANDELA, MA C’È CHI È COSTRETTO A CONVIVERE CON APNEA DEL SONNO, GONFIORE AL SENO E…